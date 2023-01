Prendono il via i Saldi Invernali dell’Acer Store: a disposizione degli utenti ci sono decine di prodotti Acer da acquistare subito a prezzo scontato, con la possibilità di ottenere fino al 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. La nuova promozione dello store di Acer si estende a tutte le categorie di prodotti. Ci sono sconti dedicate ai notebook oltre che offerte per monitor, PC ed accessori. Per sfruttare le promozioni c’è tempo fino al prossimo 23 di gennaio. Ecco tutti i dettagli sulle offerte dei Saldi Invernali dell’Acer Store:

Acer lancia i Saldi Invernali sul suo store: tante offerte con sconti fino al 50%

Le offerte dell’Acer Store prendono il via questa settimana e si estenderanno fino al prossimo 23 di gennaio. A disposizione degli utenti ci sono tante promozioni da sfruttare per acquistare un prodotto Acer a prezzo scontato, con la possibilità di risparmiare fino al 50% rispetto al prezzo di listino.

Da notare, inoltre, che, affidandosi allo store di Acer, è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Qui di seguito, invece, andremo ad analizzare quelle che sono le migliori promozioni del momento per le varie categorie di prodotto.

Ricordiamo che, per ogni prodotto in offerta, è previsto uno sconto di importo fisso (fino a 500 euro). Tale importo viene sottratto dal prezzo standard del prodotto una volta aggiunto questo al carrello. Di conseguenza, l’offerta viene attivata in automatico, senza la necessità di utilizzare codici aggiuntivi.

Vediamo, quindi, quali sono le offerte più interessanti dei Saldi Invernali. Partiamo dai notebook da gaming. Ecco i migliori in sconto:

Da valutare anche le offerte dedicate ai notebook. Tra i modelli più interessanti troviamo:

Oltre alla gamma di laptop, Acer, con i Saldi Invernali, propone sconti significativi anche sulla sua gamma di monitor e su PC desktop e vari accessori per PC (mouse, tastiere e altro ancora). Per scoprire tutte le offerte dei Saldi Invernali appena lanciati da Acer sul suo store e validi fino al prossimo 23 di gennaio è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le offerte dei Saldi Invernali dell’Acer Store <<