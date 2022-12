Twitter continua a fare parlare di sé, confermando così di essere quello che quasi certamente è il social network più chiacchierato di quest’ultima parte del 2022.

C’è da riconoscere il merito a Elon Musk di essere riuscito ad accendere i riflettori su questa piattaforma e, dopo la sua acquisizione, nel bene o nel male Twitter ha potuto godere di una fama che oramai da tanti anni non conosceva più.

Una svolta epocale in arrivo per Twitter

A breve il social network dell’uccellino consentirà agli utenti di scorrere per passare da una visualizzazione all’altra di vari contenuti (tweet raccomandati, persone seguite, tendenze, argomenti e altro ancora).

A renderlo noto è stato lo stesso Elon Musk attraverso il suo account ufficiale, precisando che questa nuova interfaccia di navigazione tra i vari contenuti del social network verrà implementata nel corso del mese di gennaio.

Ricordiamo che già nelle scorse settimane il nuovo proprietario di Twitter aveva lasciato intendere che era possibile attendersi qualche novità per quanto riguarda la navigazione tra i contenuti della piattaforma, il tutto con l’obiettivo di migliorare l’esperienza generale offerta.

E se allo stato attuale il social network dell’uccellino consente già agli utenti di passare da una timeline cronologica ad un’interfaccia alternativa con i tweet consigliati (è possibile sfruttare tale funzionalità attraverso l’icona a stella nell’angolo in alto a destra), il nuovo sistema di navigazione dovrebbe rappresentare un deciso passo in avanti nell’opera di modernizzazione di questa piattaforma.

Resta da capire come gli utenti accoglieranno questa novità, per abituarsi alla quale probabilmente sarà necessario un po’ di tempo.

Al momento non è ancora chiaro quando esattamente questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti (non è stato precisato se a gennaio lo sarà subito a livello globale o soltanto per una parte di utenza) ma già da ora si va ad aggiungere all’elenco delle novità di Twitter che Elon Musk ha svelato nel corso di questo mese.