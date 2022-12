Vi piacciono i giochi retrò, quelli che andavano di moda nelle sale giochi a cavallo tra gli anni ’80 e ’90? Vorreste poterli giocare su una console portatile, ma all’occorrenza anche sulla TV? Cafago, lo store online cinese che vende anche nel nostro Paese, ha la risposta giusta per le vostre esigenze.

PowKiddy X70

Si chiama PowKiddy X70, ed è una console portatile che nelle forme e dimensioni ricorda indubbiamente Nintendo Switch Lite. Ha infatti una forma rettangolare con un grande schermo da 7 pollici, e risoluzione di 1024 x 600 pixel, e i tasti posizionati ai lati del display. Sono disponibili due stick analogici, un D-Pad digitale e una buona quantità di pulsanti configurabili per controllare al meglio qualsiasi gioco, tra cui due pulsanti dorsali.

Per chi preferisse i classici gamepad, è possibile collegarne due con filo, soluzione perfetta per giocare in due sullo stesso dispositivo. Da non trascurare la possibilità di collegare la console alla TV, con uscita HD, così da avere uno schermo ancora più ampio su cui giocare. Nella parte superiore della console è presente, a fianco della porta da 3.5 mm per le cuffie, anche uno slot microSD, per inserire la scheda da 64 GB fornita in dotazione.

PowKiddy X70 è in grado di eseguire i principali emulatori, permettendovi quindi di giocare alle vecchie glorie delle sale giochi, ma anche ai titoli delle console che hanno impazzato negli anni 90, come SuperNintendo, GameBoy o PlayStation. Senza dimenticare la possibilità di ascoltare musica e guardare video, oltre che giocare.

È presente una interfaccia che permette di personalizzare il funzionamento di ogni pulsante, così da rendere la console compatibile con ogni titolo utilizzato. La batteria integrata da 3.500 mAh, che si ricarica completamente in circa 4 ore, permette di portare a termine lunghe sessioni di gioco, da soli o in compagnia.

Potete acquistare PowKiddy X70 su Cafago a soli 55,99 euro, prezzo che include IVA (e di conseguenza evita ulteriori dazi doganali) e spese di spedizione dai magazzini cinesi.

Informazione Pubblicitaria