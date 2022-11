GRID è un’azienda che riesce facilmente a far breccia nel cuore dei nerd e dei nostalgici perché propone prodotti tanto particolari quanto affascinanti e ora c’è un motivo in più, una promo speciale per il Black Friday, che potrebbe spingervi a desiderarne uno.

Chi è GRID… in breve

Prima di entrare nei dettagli della promozione per il Black Friday, è bene soffermarsi un attimo su chi è e che cosa fa GRID, giusto per capire indicativamente qual è il suo settore. GRID è un’azienda che non può essere inserita nelle consuete categorie tech che propone prodotti tecnologici da collezione: i prodotti in questione non sono altro che dispositivi di successo smontati pezzo per pezzo e inseriti all’interno di un quadro, con tanto di cornice, vetro protettivo e alcuni dettagli sui componenti. GRID li compra, li smonta e poi li utilizza per creare queste opere tech da appendere al muro. Ecco chi è e che cosa fa GRID in breve.

Promo GRID per il Black Friday

GRID, da buona azienda qual è, vuole partecipare al Black Friday e propone una promozione speciale molto ben articolata, valida dal 22 al 28 di novembre. Innanzitutto sconta il quadro con dentro iPhone 4S a 96,60 euro e quello con dentro PSP1000 a 116,12 euro, ma soprattutto propone su tutto il suo catalogo uno sconto del 15%, utilizzando il codice BF15 e valido anche sui prodotti in promo, e la spedizione internazionale gratuita. Si tratta di una promozione decisamente allettante per chi desidera aggiungere un prodotto di questo tipo alla propria collezione, soprattutto tenendo conto che non capita spesso e il valore dei prodotti. Chi fosse interessato può sfruttare la promozione e visitare il sito dell’azienda col link qua sotto.

Perché GRID…

Sì, ok, ma si tratta di prodotti autentici e realizzati con cura e qualità e in che condizioni vengono consegnati, considerando la loro delicatezza? Possiamo rispondervi con la nostra esperienza perché ne abbiamo ricevuti svariati da GRID e quindi siamo in grado di fornirvi un feedback molto personale e ampio.

E ogni volta che ne abbiamo ricevuto uno abbiamo notato la stessa attenzione nella preparazione del pacco e nella presentazione del prodotto contenuto, che è ben imballato e quindi protetto, è presentato da alcune scartoffie ed è correlato di alcuni gancetti utili per essere fissato alla parete.

E i quadri sono sempre ben assemblati e realizzati, senza mai un difetto o un qualche tipo di problema. Soprattutto sono sempre realizzati con gli elevati standard garantiti da GRID e questo significa che restituiscono sempre quell’esperienza di “wow”, qualsiasi sia il prodotto tech al loro interno.

Mai un difetto di assemblaggio, mai un difetto di costruzione e mai un difetto estetico, perciò possiamo garantirvi che GRID è sinonimo di affidabilità e qualità e che è l’azienda giusta per l’acquisto di questo genere di prodotti tech da collezionisti nerd e nostalgici. E non va dimenticato che i componenti dei dispositivi esposti all’interno dei quadri sono integri, puliti e visibili al massimo, sono organizzati secondo un criterio logico e sono accompagnati da alcune informazioni utili che ne descrivono le caratteristiche; e ovviamente non contengono batterie, per motivi di sicurezza, e ove presenti si tratta di simulacri.

È un esempio e una conferma di tutto questo il quadro del Nokia 3310 che abbiamo usato per le foto qua sopra. Perciò con GRID si va sul sicuro e non ci sono elementi spiacevoli da tenere in considerazione e compromessi quando si è intenzionati a comprare una qualche opera dal suo sito.