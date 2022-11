Meno di due ore fa DAZN ha pubblicato la sua offerta speciale per il Black Friday, una promozione realizzata in collaborazione con Amazon. Riguarda in sostanza l’acquisto a prezzo scontato di una carta prepagata digitale DAZN PLUS da 3 mesi, che costa 40 euro in meno. C’è tempo fino a lunedì 28 novembre per approfittarne, ragion per cui scopriamo subito tutto quello che c’è da sapere.

L’offerta del Black Friday di DAZN passa su Amazon: 3 mesi di DAZN PLUS scontati di 40 euro

Si tratta di un’idea regalo niente male, da donare a chi segue lo sport magari per Natale. Ma prima di passare ai dettagli e alle modalità per approfittarne, due parole sulle carte prepagate di DAZN, oggetto della promozione del Black Friday 2022 in questione.

Come qualsiasi carta regalo, fornisce a chi le riceve un tot di mesi (3 in questo caso) per usufruire gratuitamente di DAZN PLUS, la formula del servizio che permette di guardare lo sport su due dispositivi in contemporanea, anche in luoghi diversi, e di associare fino a sei dispositivi allo stesso account DAZN.

Al beneficiario non resta che attivarla recandosi presso la pagina Redeem di DAZN e inserendo il codice ricevuto via e-mail seguendo poi le istruzioni riportate. Ci sono 12 mesi di tempo dalla data di acquisto entro cui usufruirne.

Ciò detto, passiamo ai dettagli relativi all’offerta di DAZN e Amazon per il Black Friday. C’è tempo fino al 28 novembre per acquistare su Amazon una carta prepagata DAZN PLUS dal valore di 3 mesi a prezzo scontato: 79,90 euro invece di 119,97.

Per approfittarne basta recarsi sulla pagina dedicata di Amazon e procedere con l’acquisto indicando l’indirizzo e-mail di chi vuoi che la riceva, la quantità e la data in cui vuoi che venga spedita, con al corredo un messaggio personalizzato, volendo.

Per inciso, se il prezzo scontato non appare nella pagina di Amazon, DAZN sottolinea che lo sconto verrà automaticamente applicato prima della conferma del pagamento.

