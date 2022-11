Partono le offerte Unieuro Specials con tanti prodotti in sconto del 22% fino al prossimo 6 di novembre. Le nuove offerte proposte da Unieuro sono disponibili solo online e consentono, per tutto il week end, di acquistare un gran numero di prodotti a prezzo nettamente ridotto. Le offerte spaziano su tutte le principali categorie di prodotti proposti tech proposti da Unieuro. Trovare la giusta offerta per un acquisto a prezzo conveniente, quindi, non sarà difficile. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte Unieuro Specials:

Nuovo week end di offerte da Unieuro: ecco i migliori prodotti in sconto

Le offerte Unieuro Specials mettono a disposizione degli utenti centinaia di prodotti da acquistare al prezzo scontato del 22%. Si tratta di una selezione di prodotti davvero ricca e con tante occasioni da sfruttare per un acquisto a prezzo vantaggioso. Tutte le offerte proposte da Unieuro sono valide solo online e solo fino al prossimo 6 di novembre. Da notare che le offerte riguardano esclusivamente i prodotti con prezzo di listino pari ad almeno 299 euro.

Di seguito andremo a vedere una selezione delle migliori offerte lanciate da Unieuro. Partiamo dai notebook che, come sempre, sono tra i protagonisti delle offerte Unieuro. Ecco i migliori in sconto:

Unieuro propone in sconto anche alcune schede video per PC desktop che, come da tradizione, sono sempre richiestissime. Ecco le migliori in sconto:

Segnaliamo anche alcune offerte interessanti per il settore dei monitor:

Non mancano dalla nuova tornata di offerte i prodotti Apple. In sconto. Ecco alcune proposte:

Con la nuova serie di offerte di Unieuro c’è spazio per diversi sconti anche per cuffie wireless e smartwatch. Ecco una selezione:

I prodotti segnalati qui di sopra sono solo una piccola selezione delle centinaia di offerte che Unieuro riserva questo week end con gli sconti Unieuro Specials. Per un quadro completo sulle offerte (che ricordiamo sono disponibili solo online) è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Ricordiamo che sui prodotti in offerta è possibile sfruttare la consegna gratuita o il ritiro in negozio gratuito. Per quanto riguarda il pagamento, inoltre, su tutte le offerte c’è l’opzione per il pagamento in 3 rate senza interessi, con Klarna oppure con PayPal.

>> Scopri QUI tutte le offerte Unieuro Specials <<