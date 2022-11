Lo store di Lenovo può essere la scelta giusta per acquistare un nuovo notebook a prezzo scontato. Attualmente, infatti, sono in corso le offerte della Cyber Week che garantiscono sconti fino al 40% su tanti prodotti dell’enorme gamma di Lenovo. A rendere ancora più interessanti le offerte c’è il codice sconto CYBERSALE che garantisce un risparmio aggiuntivo sui modelli in offerta. La promozione terminerà il prossimo 16 di novembre ma le unità in sconto non sono tantissime. Chi sta cercando un nuovo notebook, quindi, può dare un’occhiata alle offerte dello store di Lenovo per individuare l’opzione giusta da acquistare a prezzo scontato.

Le offerte della Cyber Week dello store di Lenovo continuano: sconti fino al 40%

Lo store di casa Lenovo consente di acquistare un nuovo notebook al prezzo scontato con la possibilità di risparmiare fino al 40% sul prezzo. Le promozioni si estendono a tutta la gamma Lenovo che, in quanto riferimento assoluto del mercato notebook, propone tantissimi prodotti di grande interesse. Utilizzando il codice sconto CYBERSALE, inoltre, è possibile accedere a promo aggiuntive.

Nell’elenco qui di seguito trovate una selezione delle offerte più interessanti proposte da Lenovo per la Cyber Week:

Molti dei notebook in offerta presentano specifiche di ottimo livello con CPU di ultima generazione come i processori Intel Core di 12° generazione o i processori AMD Ryzen di sesta generazione. Si tratta di offerte molto rare per notebook con processori tanto recenti. In genere, infatti, le aziende produttrici tendono a proporre in offerta i modelli dell’anno precedente. Lenovo, invece, sconta le nuove generazioni dei suoi notebook e lo fa proponendo risparmi reali agli utenti.

Per un quadro completo sulle offerte del Lenovo Store è possibile fare riferimento al link qui di seguito. Ricordiamo che i prodotti in offerta sono disponibili con consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, c’è la possibilità di poter contare sul finanziamento in 10 rate senza interessi con Findomestic oppure di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Ecco le migliori offerte:

>> Scopri qui le offerte dello store Lenovo <<