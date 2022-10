Nella giornata di oggi, 26 ottobre 2022, è arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo Opel Grandland GSe, nuova vettura elettrica che si prefigge lo scopo di portare le prestazioni sportiveggianti caratteristiche del marchio GSe nel segmento dei C-SUV, facendo confluire in un modello unico lo stile da SUV che tanto piace alla clientela ai pregi di performance elevate e della trazione integrale elettrica.

Opel Grandland GSe: SUV (anche) elettrico che punta sulla versatilità

L’annuncio del nuovo Opel Grandland in versione GSe si pone sulla scia di quelli recenti relativi alle Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe: ecco dunque il terzo nuovo modello sportivo del marchio elettrico creato da Opel.

Nel caso di specie, si tratta di un SUV descritto come sportivo, dunque come un’auto elettrica che nasce al fine di coniugare “alte velocità, versatilità e stile”. Opel Grandland GSe ambisce a fare proprie quelle caratteristiche dinamiche, quella trazione integrale e quel fascino che si trovano prevalentemente nel segmento premium, trasponendole in un SUV ad alte prestazioni che si collocherà nel più popolare segmento C.

Di questo nuovo modello che sarà presto in produzione nello stabilimento tedesco di Eisenach, ha parlato in questi termini Florian Huettl, CEO Opel:

«Il nuovo Opel Grandland GSe è eccezionalmente dinamico, potente ed elegante. Siamo certi che attirerà i clienti che vogliono un SUV elettrico dalla guida sportiva».

Design e caratteristiche tecniche di Opel Grandland GSe

Opel ha dedicato una certa cura al design del nuovo Grandland GSe, descritto come ‘bold and pure’ e contraddistinto dal noto Opel Vizor, nuovo volto del marchio qui messo in risalto dagli elementi identificativi del marchio GSe, a partire dai cerchi in lega da 19 pollici ripresi dalla pluripremiata Opel Manta GSe concept, passando per l’originale diffusore posteriore e arrivando all’emblema GSe ben visibile sul portellone. Ai clienti desiderosi di un tocco di stile in più, Opel offrirà la scelta del cofano nero opzionale.

Passando alla parte interna della vettura, i sedili anteriori sportivi con rivestimento di Alcantara e certificazione AGR promettono di appagare anche i più esigenti, garantendo al pilota e al copilota di Opel Grandland GSe un livello di comfort e di sostegno tali da rendere più godibile uno stile di guida più sportiveggiante.

Per quanto riguarda la parte tecnica, Opel Grandland GSe unisce un motore turbo benzina 1.6 e due motori elettrici – uno per ogni asse – per un’elevata potenza di sistema che arriva fino a 221 kW/300 CV. Si tratta, dunque, di una motorizzazione plug-in hybrid per un’auto a trazione integrale elettrica permanente dalle prestazioni degne di nota, non solo in fatto di aderenza, ma anche a livello di numeri: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in appena 6,1 secondi, mentre la velocità massima è di 235 km/h (135 km/h in modalità solo elettrica). Parlando di consumi ed emissioni, il produttore dichiara un consumo ponderato di 1,3 l/100 km nel ciclo misto WLTP ed emissioni di CO 2 pari a 31-29 g/km, tuttavia si tratta di dati al momento provvisori.

Con Grandland GSe, Opel riprende il filo del discorso iniziato con Astra GSe, attribuendo i meriti del carattere sportiveggiante dell’auto alla taratura specifica di sospensioni e sterzo; del resto, il SUV dispone di montanti McPherson all’anteriore e sospensione multi-link al posteriore, con ammortizzatori e molle più rigidi dotati della tecnologia KONI FSD ( F requency S elective D amping). Il risultato finale dovrebbe essere una vettura dalle risposte immediate e prevedibili, foriera di una grande stabilità in autostrada, curve e frenate.

Prezzi e disponibilità

Opel Grandland GSe è atteso sul mercato nel corso del 2023, tuttavia il produttore non ha ancora fornito informazioni ufficiali su prezzi e disponibilità sul mercato italiano.

