La cottura passiva della pasta, ossia a fuoco spento, sta tornando di moda a seguito dei rincari energetici che fanno lievitare le bollette.

In quest’ottica scende in campo anche Barilla, un’azienda da sempre sinonimo di pastasciutta, piatto tipico della cucina italiana, che si cucina in acqua bollente, scolata e condita a piacere.

L’azienda propone un dispositivo smart chiamato non a caso Passive Cooker che si appoggia sul coperchio della pentola e informa l’utente quando è ora di buttare la pasta, spegnere il gas due minuti più tardi e infine scolarla, poiché il gadget comunica via bluetooth con lo smartphone sul quale è installata l’apposita app disponibile per Android e iOS.

Passive Cooker di Barilla deve essere costruito in casa

La particolarità di questo dispositivo è che deve essere fabbricato in casa, in quanto bisogna acquistare una scheda Arduino Nano 33 BLE e stampare in 3D i componenti della scocca che alloggerà i componenti utilizzando un filamento in grado di resistere alle alte temperature, inoltre bisogna caricare il codice che viene fornito per programmare la scheda in modo che possa trasmettere all’applicazione sullo smartphone la temperatura rilevata dalla sonda. L’alimentazione viene fornita da due batterie mini stilo eco friendly.

Secondo Barilla, la cottura passiva permette di ridurre non solo i consumi, ma anche fino all’80% delle emissioni di CO2 rispetto al metodo tradizionale.

Barilla mette a disposizione una guida per realizzare il dispositivo Passive Cooker e anche una tabella con il minutaggio ideale per ottenere i migliori risultati dalla cottura passiva delle varie tipologie di pasta prodotta dall’azienda. La scheda Arduino Nano 33 BLE è acquistabile anche su Amazon.

