Prendono il via oggi le “Offerte da Paura” di Acer. Tramite lo store ufficiale del brand è, infatti, possibile accedere a sconti esclusivi per acquistare i prodotti Acer a prezzo ridotto. Le nuove offerte lanciate oggi sono valide fino al prossimo 1° novembre e garantiscono la possibilità di beneficiare di sconti fino a 500 euro. Le promozioni coprono buona parte della gamma Acer, a partire dai notebook, anche da gaming, e fino ad arrivare a PC Desktop, monitor e altri accessori. Ecco tutti i dettagli sulla promozione e una selezione dei migliori prodotti attualmente in sconto:

Partono le Offerte da Paura di Acer: ecco le proposte migliori

Con le nuove Offerte da Paura di Acer è possibile ottenere sconti fino a 500 euro. Lo sconto proposto da Acer viene applicato al prezzo visualizzato direttamente nel carrello. I prodotti in promozione sono decine e le occasioni per un ottimo affare non mancano di certo. Come anticipato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 1° novembre (o fino ad esaurimento scorte) per sfruttare le offerte.

Di seguito andremo ad analizzare i migliori prodotti in sconto. Partiamo dai notebook da gaming che rappresentano uno dei principali punti di forza della gamma Acer. Ecco le offerte più interessanti:

Acer Nitro 5 AN517-57 in offerta a 1.199 euro invece che 1.499 euro ; il notebook integra il processor e Intel Core i5-11400H , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di una scheda video NVIDIA RTX 3060 da 8 GB ; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, pannello IPS e refresh rate di 144 Hz

; il notebook integra il processor , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di una scheda video ; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, pannello IPS e refresh rate di 144 Hz Acer Nitro 5 AN517-54 in offerta a 1.299 euro invece che 1.599 euro; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di una scheda video NVIDIA RTX 3060da 8 GB ; il display è da 17,3 pollici con risoluzione Full HD, pannello IPS e refresh rate di 144 Hz; la versione in offerta è senza sistema operativo

il notebook può contare sul processore , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di una scheda video ; il display è da 17,3 pollici con risoluzione Full HD, pannello IPS e refresh rate di 144 Hz; la versione in offerta è senza sistema operativo Acer Predator Helios 300 PH315-54 in offerta a 1.599 euro invece di 2.099 euro ; il notebook da gaming può contare sul processore Intel Core i7-11800H , 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e su di una scheda video NVIDIA RTX 3070 da 8 GB ; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, pannello IPS e refresh rate di 144 Hz

; il notebook da gaming può contare sul processore , 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e su di una scheda video ; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, pannello IPS e refresh rate di 144 Hz Acer Nitro 5 AN515-45 in offerta a 1.799 euro invece di 2.299 euro; questo notebook può contare sul processore AMD Ryzen 7 5800H supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di storage oltre che da una scheda video NVIDIA RTX 3080 da 8 GB; il display è da 15,6 pollici con risoluzione QHD, pannello IPS e refresh rate di 165 Hz

Segnaliamo la possibilità di sfruttare una serie di offerte anche su altri notebook della gamma Acer:

Segnaliamo anche alcuni PC desktop da tenere d’occhio:

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte disponibili sull’Acer Store fino al prossimo 1° di novembre. Per gli utenti alla ricerca di un nuovo PC, di un monitor o di un laptop, ultra-portatile o da gaming, le opzioni a disposizione sono davvero numerose e trovare l’offerta giusta non sarà difficile.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta oggi sull’Acer Store è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto. Ricordiamo che gli acquisti sull’Acer Store possono beneficiare della consegna gratuita ed anche del reso gratuito. Per quanto riguarda il pagamento, invece, tra le opzioni disponibili c’è anche il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal oppure Klarna. Ecco, quindi, tutte le offerte:

>> Scopri qui tutte le Offerte da Paura di Acer <<

Qui di seguito, invece, potete accedere ad una selezione dei prodotti in offerta suddivisi per sconto applicato, partendo dai prodotti in sconto di 500 euro e fino ad arrivare agli sconti di 50 euro (riservati prevalentemente ad accessori con prezzo più basso rispetto ai PC ma ugualmente scontati di una percentuale davvero interessante).

