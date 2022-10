Le cuffie di tipo in-ear, quelle che vengono inserite direttamente nel condotto uditivo, sono indubbiamente le più diffuse nel mercato dei dispositivi audio indossabili, soprattutto nel segmento true wireless. Le cuffie open-ear, invece, sono disegnate per restare all’esterno dell’orecchio, tenute in posizione da un apposito archetto, con il grande vantaggio di essere meno ingombranti e fastidiose. Le Oladance Wearable Stereo, premiate quest’anno con il Red Dot Award per il loro design, sono un perfetto esempio di cuffie innovative dal design curato e dalla scheda tecnica di altissima qualità.

Oladance Wearable Stereo

Le nuove cuffie Oladance Wearable Stereo sono tenute in posizione da un archetto in titanio, leggero e resistente, che garantisce un suono di altissima qualità senza che le cuffie debbano entrare direttamente nell’orecchio. Utilizzando una tecnologia proprietaria chiamata Open Wearable Stereo il produttore afferma che vengono drasticamente ridotti i rischi di danni all’udito, con il vantaggio di una qualità audio superiore priva di quelle imperfezioni audio tipiche di questa tecnologia.

Va inoltre considerato il grande vantaggio dal punto di vista del comfort, visto che questo tipo di cuffie lascia “respirare” l’orecchio e consente un utilizzo prolungato senza mai creare fastidio. In più le Oladance Wearable Stereo vi permettono rimarrete di restare sempre connessi con il mondo circostante, senza che siano necessarie tecnologie aggiuntive che vanno a incidere sull’autonomia, così da poterle utilizzare anche durante lo sport o per parlare con gli amici mentre ascoltate la vostra musica preferita.

A proposito di autonomia va sottolineato che le Oladance Wearable Stereo non vi abbandoneranno sul più bello, visto che con una singola carica sono in grado di garantire riproduzione audio continua per 16 ore (12 ore in chiamata) se terrete il volume al 50%, mentre se volete estraniarvi dal mondo e alzare il volume al 100% potrete comunque raggiungere circa 10 ore di utilizzo continuo, un risultato davvero ottimo

Il suono di queste cuffie proviene da due driver da 16.5 millimetri con una qualità audio in grado di rivaleggiare con l’esperienza offerta da un sistema domestico 3D di fascia alta. L’esperienza di ascolto è decisamente immersiva, sia che vi piaccia fare sport all’aperto o che le utilizziate per lavorare da casa.

Potete ad esempio utilizzarle per le chiamate di lavoro o per ascoltare la vostra musica preferita con la possibilità di sentire se il corriere o il postino hanno suonato per una consegna, o se i vostri familiari richiedono la vostra attenzione proprio nel mezzo di un brano hard rock molto rumoroso.

Il grande vantaggio della soluzione Oladance è rappresentato dal design open-ear, che lascia libero, a differenza delle cuffie in-ear, il canale uditivo, migliorando drasticamente il comfort. Se poi le paragonate alle cuffie on-ear oppure over-ear, che dopo pochi minuti vi fanno “bollire” le orecchie impendendo all’aria di circolare correttamente, ecco che le Wearable Stereo diventano la soluzione perfetta anche d’estate.

Potete acquistare le cuffie Oladance Wearable Stereo su Amazon o sullo store ufficiale del produttore al prezzo promozionale di 149,99 euro invece di 199,99 euro, utilizzando i link sottostanti.

Informazione Pubblicitaria