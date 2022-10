Dalla collaborazione tra Herman Miller e Logitech G arriva Vantum, una poltrona studiata per rendere il gaming un’esperienza unica, immersiva e rilassante.

A dire del produttore, Vantum è incentrata sulla versatilità e sull’adattabilità ed è stata costruita appositamente per i giocatori, con l’obiettivo di fornire loro il giusto livello di supporto durante le varie modalità di gioco per un più elevato livello di comfort, concentrazione e resistenza (e ciò anche nei momenti di pausa).

Vantum è molto più di una poltrona

Sempre secondo il produttore, Vantum è stata progettata per essere capace di favorire tempi di reazione più rapidi e una maggiore concentrazione dei gamer grazie a una postura ottimale e attiva durante il gioco.

Ma, grazie ad uno speciale poggiatesta regolabile, la poltrona è anche in grado di garantire comfort al collo e alla colonna vertebrale nel momento in cui gli utenti sono pronti a prendersi una pausa e preferiscono dedicarsi ad altro, come ad esempio alla visione di un film.

Ed ecco come Herman Miller ci presenta la sua nuova poltrona:

Queste sono le caratteristiche tecniche della nuova poltrona di Herman Miller:

Altezza totale: 1.124 – 1.372 mm (senza poggiatesta 1.022 – 1.124 mm)

Altezza poggiatesta: 102 mm

Gamma poggiatesta: 165 mm

Larghezza totale: 724 – 775 mm

Profondità totale: 686 – 737 mm

Altezza del sedile: 457 – 559 mm

Larghezza sedile: 508 mm

Profondità del sedile: 369 – 445 mm

Altezza bracciolo: 152 – 248 mm

Diametro base: 686 mm

Portata massima garantita: 136 kg

Infine, aspetto da non trascurare, Vantum è composta da almeno il 34,85% di materiali riciclati ed è riciclabile fino al 90% alla fine del suo ciclo di vita.

Prezzo e disponibilità

Veniamo quindi alla nota dolente, ossia il prezzo: Vantum è già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale a 1.298 euro, con tempi di consegna stimati in 16 settimane (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). Al momento non è chiaro se in futuro arriverà anche su Amazon.

Chi deciderà di acquistare questa poltrona, ad ogni modo, potrà contare su 12 anni di garanzia offerta dal produttore. Mica male.