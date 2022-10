Se per il momento è il settore della mobilità elettrica quello più movimentato, le aziende che si occupano della realizzazione di veicoli per il trasporto sostenibile valutano anche altre soluzioni e un esempio è rappresentato da Industria Italiana Autobus (IIA).

Dalla collaborazione tra questo noto produttore di autobus italiano e l’azienda portoghese CaetanoBus, infatti, sono in arrivo dei nuovi autobus a idrogeno che dovrebbero essere prodotti tra Bologna e Avellino.

Gli autobus a idrogeno che parlano italiano

Stando a quanto è possibile apprendere, nei progetti di Industria Italiana Autobus vi sarebbe l’avvio della produzione nel corso del 2024 ma al momento l’azienda non è in grado di fare previsioni sui numeri, in quanto molto dipenderà anche dalla domanda (che pare essere in costante crescita).

Gli autobus a idrogeno prodotti in Italia saranno destinati sia ad un utilizzo all’interno del nostro Paese che ad altri mercati e tali veicoli potranno contare sulla tecnologia fuel cell di Toyota e sul sistema H2.City Power Kit di CaetanoBus, soluzione che dovrebbe garantire una migliore gestione dell’energia, della batteria e dei serbatoi di idrogeno, in modo da ottimizzare i processi e ridurre i consumi.

Ma se per la produzione degli autobus a idrogeno in Italia bisognerà attendere sino al 2024, Industria Italiana Autobus già entro la fine di quest’anno inizierà a commercializzare quelli realizzati da CaetanoBus con Toyota.

Grande soddisfazione per tale partnership è stata espressa da Antonio Liguori, Presidente e Amministratore delegato di Industria Italiana Autobus, in quale ci ha tenuto a ricordare che l’azienda continua a investire risorse negli obiettivi di transizione ecologica che si è posta ormai da tempo.

Anche Patricia Vasconcelos, CEO di Caetano, ha voluto evidenziare quanto fondamentale sia per l’azienda portoghese l’impegno volto alla realizzazione di una società a emissioni zero e la collaborazione con IIA non potrà che essere di aiuto per raggiungere tale ambizioso obiettivo.