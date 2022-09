Da DJI arriva una nuova action cam che ha il compito di succedere ad un popolare modello lanciato nel 2019: stiamo parlando di DJI Osmo Action 3.

La nuova action cam di DJI ripropone i punti di forza del primo modello, a cui aggiunge nuove funzionalità e, aspetto non trascurabile, arriva sul mercato ad un prezzo competitivo.

Le principali caratteristiche di DJI Osmo Action 3

La nuova action cam di DJI può contare su un sistema imaging migliore, basato su un sensore da 1/1,7″, capace di registrare video a risoluzione 4K a 60 fps e 120 fps.

Con questo modello il produttore ha lavorato duramente per introdurre un migliore sistema di gestione del calore e, a suo dire, è in grado di registrare in 4K a 60 fps senza problemi di surriscaldamento.

Ed ancora, tra le principali caratteristiche di DJI Osmo Action 3 troviamo una batteria da 1.770 mAh, chiamata dal produttore Extreme Battery (dovrebbe essere in grado di garantire fino a 160 minuti di registrazione video e di gestire senza problemi anche temperature estreme), il supporto alla ricarica rapida (dallo 0% all’80% in 18 minuti, meno di un’ora per il completamento della ricarica), le tecnologie RockSteady (permette di fare affidamento su video stabilizzati e fluidi anche in movimento), HorizonSteady (mantiene il livello dell’orizzonte indipendentemente dall’orientamento della fotocamera) e HorizonBalancing (può correggere l’inclinazione dell’orizzonte fino a 45°), un sistema di montaggio che consentirà agli utenti di agganciare il device orizzontalmente e verticalmente (ciò attraverso un magnete).

Se volete farvi un’idea di cosa questa action cam sia in grado di offrire, non vi resta altro da fare che guardare il suo video promozionale:

Prezzi e disponibilità della nuova action cam

DJI Osmo Action 3 è già disponibile in Italia e viene venduta ad un prezzo di partenza di 359 euro. Gli utenti potranno anche acquistare una speciale versione con inclusi alcuni accessori a 459 euro. Trovate lo store ufficiale seguendo questo link.

La nuova action cam di DJI dovrebbe presto arrivare anche su Amazon.

Potrebbe interessarti anche: le migliori action cam del mese