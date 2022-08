Vi siete masi chiesti quali siano le differenze tra Office 2021, la più recente versione della suite da ufficio di Microsoft, e Office 365? Anche se l’interfaccia è molto simile e l’esperienza d’uso è coerente tra le due versioni di Office, ci sono delle differenze che rendono ciascuna versione più adatta a un determinato pubblico.

Se Office 2021 è maggiormente indicato per gli uffici di tipo tradizionale, offrendo un’esperienza d’uso improntata sulla produttività e sull’efficienza, Office 365 sfrutta numerose funzioni di intelligenza artificiale per risultare più amichevole nei confronti di quella fascia di utenti poco familiare con la suite di prodotti e con le sue funzionalità più evolute.

Va altresì ricordato che Office 365 viene offerto con un sistema di sottoscrizione su base mensile o annuale, con alcune funzioni che non saranno più disponibili se il pagamento viene interrotto. Se utilizzate un solo computer, avete una buona conoscenza di Office e preferite archiviare i vostri contenuti in locale, piuttosto che affidarvi al cloud, Office 2021 rappresenta quindi la scelta più ovvia, mentre se quello che cercate è una capacità di utilizzo su diversi dispositivi, anche con piattaforme software diverse, Office 365 è al momento la scelta migliore.

Il Back to School di Godeal24

In vista della riapertura delle scuole il noto store online Godeal24, specializzato nella rivendita di chiavi di attivazione software, lancia una nuova promozione che vi permette di portarvi a casa Microsoft Office a prezzi davvero strepitosi, che scendono a seconda del numero di licenze acquistate. Potete quindi condividere la spesa con amici o familiari oppure ottenere una licenza per tutti i PC presenti nella vostra abitazione. Si parte da poco più di 25 euro ma se acquistate un pacchetto da cinque licenze il prezzo è destinato a scendere in maniera significativa. Per ottenere i prezzi indicati è sufficiente utilizzare il codice GOLE62 prima di procedere al pagamento, così da ottenere uno sconto del 62% rispetto al prezzo indicato sul sito.

Prezzi davvero strepitosi insomma, che vi permetteranno di acquistare una licenza originale spendendo solo una frazione rispetto al prezzo di listino. E se state cercando anche una chiave per attivare Windows 10 o Windows 11, anche in versione Enterprise o server, magari perché avete appena acquistato un nuovo PC o avete aggiornato quello vecchio, potete utilizzare il coupon GOLE50 per ottenere uno sconto del 50% sul prezzo iniziale:

E se volete massimizzare il risparmio potete tornare a utilizzare il coupon GOLE62 per ottenere un risparmio del 62% sui seguenti pacchetti, che includono alcuni bundle Windows+Office:

Godeal24 non si limita però a vendere solo licenze di prodotti Microsoft ma dispone di un ampio catalogo di applicazioni e utility per mantenere sempre in perfetta efficienza il PC. Anche in questo caso gli sconti rispetto ai prezzi di listino sono particolarmente consistenti e raggiungono l’80%, davvero niente male.

Tutte le licenze rivendute dallo store sono ovviamente originali al 100% e valide a vita, per cui continuerete a ricevere supporto e aggiornamenti dal relativo produttore senza alcun tipo di limitazione. Potete acquistare su Godeal24 con la massima serenità, co0me conferma il sito TrustPilot dove il negozio è stato valutato in maniera “eccellente” nel 98% delle recensioni ricevute.

Ricordate infine che è a vostra disposizione un servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto a risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi. Potete contattare il servizio attraverso questo indirizzo di posta elettronica.

Informazione Pubblicitaria