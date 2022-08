Si chiama Mercedes‑AMG ONE ed è una nuova hypercar super esclusiva che il popolare produttore di auto si prepara a fare esordire sul mercato.

Super esclusiva in quanto Mercedes ha in programma di realizzare soltanto 275 unità e i primi veicoli saranno consegnati ai clienti più “fortunati” nella seconda metà del 2022.

Iniziata la produzione di Mercedes-AMG One

A spingere le prestazioni di Mercedes-AMG One sarà un propulsore ibrido basato sulla Formula 1 con un motore V6 turbo da 1,6 litri e quattro motori elettrici, costruito da un team di ingegneri esperti in sport motoristici di Mercedes‑AMG High Performance Powertrains a Brixworth, nel Regno Unito, che si occupa anche dello sviluppo e della realizzazione dei motori per le auto Mercedes‑AMG Petronas di Formula 1.

La produzione del veicolo completo avverrà a Coventry, nel Regno Unito e, a tal fine, AMG ha collaborato con il partner Multimatic per creare un impianto di produzione di piccole serie ad esso dedicato.

Previous Next Fullscreen

Grande soddisfazione è stata espressa dal team di Mercedes, che definisce questa auto come “il progetto più ambizioso che abbiamo mai intrapreso, dallo sviluppo alla produzione”, mettendo in risalto che per la prima volta una hypercar porta l’attuale tecnologia ibrida di Formula 1 dalla pista alla strada, combinando “prestazioni travolgenti con un’efficienza esemplare”.

Ed ancora, Mercedes ci tiene a precisare che l’esclusiva produzione di questo veicolo è completata a mano, passando attraverso 16 stazioni di assemblaggio e collaudo, per un sistema che in alcune fasi ricorda la produzione di orologi di lusso di alta qualità.

I propulsori del motore V6 turbo a benzina e dei quattro motori elettrici aggiuntivi vengono testati su banchi di prova nello stabilimento di Brixworth, con il medesimo processo seguito per i motori Power Unit Mercedes di Formula 1.

In totale, oltre 50 specialisti lavorano su ciascun modello di Mercedes‑AMG ONE e dopo ogni stazione ci sono controlli di qualità approfonditi basati su caratteristiche definite, tutti ampiamente documentati.

Una volta terminata la realizzazione del veicolo, arriva il momento dei test da parte di un apposito collaudatore e, ottenuta la sua approvazione, l’auto è pronta per la spedizione alla sede Mercedes‑AMG di Affalterbach, ove si svolgono sia il briefing tecnico del veicolo da parte degli esperti Mercedes-AMG ONE che la sua consegna.

In sostanza, il produttore non lascia nulla al caso e ciò è anche il minimo se si considera che stiamo parlando di un’auto che costa oltre 2 milioni di euro.