Le offerte Sconti di Fuoco dell’Acer Store diventano ancora più convenienti. Solo per questo week end del 13 e 14 di agosto, infatti, lo store ufficiale di Acer mette a disposizione uno sconto extra su tutti i notebook e gli altri dispositivi già proposti in offerta. Si tratta, quindi, di un’occasione ottima per ottenere un risparmio aggiuntivo sfruttando le offerte già molto convenienti dell’Acer Store. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova promozione lanciata oggi da Acer:

Sconto extra su tutti i prodotti già scontati sull’Acer Store: solo per questo weekend

Continuano le offerte Sconti di Fuoco sull’Acer Store che fino al prossimo 17 di agosto mette a disposizione la possibilità di risparmiare fino a 300 euro sull’acquisto di notebook, Chromebook, PC desktop, monitor e altri accessori firmati Acer. I prodotti in offerta sono diversi e per gli utenti non è difficile trovare la promozione giusta per acquistare i dispositivi desiderati.

Per tutto il weekend, inoltre, acquistare uno dei prodotti in sconto sull’Acer Store conviene ancora di più. Fino al 14 agosto, infatti, utilizzando il codice promozionale WEEKEND5, da aggiungere nel carrello prima di completare l’acquisto. al prezzo finale del prodotto scelto sarà applicato uno sconto extra del 5% che contribuisce a rendere ancora più conveniente le offerte dell’Acer Store.

Per sfruttare la promozione in corso è possibile accedere alla pagina ufficiale, che trovate linkata qui di sotto, e scegliere il prodotto o i prodotti da acquistare beneficiando sia dello sconto garantito dalla promozione Sconti di Fuoco, valida fino al 17 agosto, che dell’extra sconto del 5% valido fino al 14 agosto. Ecco il link alle offerte:

>> Scopri le offerte dell’Acer Store Italia e sfrutta l’extra sconto del 5% <<

Per scoprire quali sono i migliori prodotti in sconto sull’Acer Store in occasione della promozione Sconti di Fuoco potete dare un’occhiata all’articolo linkato qui di sotto in cui abbiamo selezionato i notebook più interessanti da acquistare a prezzo scontato. Ricordiamo che sull’Acer Store è possibile sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in promozione e, per quanto riguarda il pagamento, c’è la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Le condizioni per un buon affare ci sono tutte. Ecco quali sono i migliori notebook da acquistare:

