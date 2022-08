Se sul vostro PC avete installato ancora Office 2013, ricordate che a partire dall’11 aprile 2023 terminerà il supporto da parte di Microsoft. Questo significa che non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza, anche se gli utenti potranno continuare a utilizzare le applicazioni, ma potrebbero sorgere grossi problemi legati a malware, stabilità e sicurezza dei dati.

È dunque il momento giusto per aggiornare il software, passando ad esempio al nuovissimo Office 2021, che garantisce aggiornamenti ancora per molti anni e che offre numerose nuove funzionalità rispetto alle versioni precedenti della suite da ufficio. Peccato, dirà qualcuno, che per portarsi a casa Office 2021 servano più di 400 euro, rivolgendosi allo store ufficiale. Eppure c’è un metodo più economico, e legale al 100%, per risparmiare anche su questo.

Office Super Sale di Godeal24

Ancora una volta è Godeal24, noto store online specializzato nella rivendita di licenze software, a gettare un’ancora di salvezza, permettendo di acquistare una licenza di Office 2021 a poco più di 25 euro. I più attenti potrebbero obiettare che nel titolo parliamo di 14 euro e infatti Godeal24 fa ancora di più, facendo scendere il prezzo in maniera significativa acquistando più licenze. Potete accordarvi con amici o parenti, o aggiornare tutti i PC di casa se ne avete più di uno. Ecco le attuali offerte per acquistare Office 2021 ma anche le due versioni precedenti, per chi volesse spendere ancora meno:

E se oltre a Office doveste aggiornare anche la versione del sistema operativo, magari perché siete ancora fermi a Windows 7 o Windows 8? Nessuna paura, ci sono prezzi strepitosi anche per questi prodotti. Si parte da 7,42 euro per una licenza di Windows 10 Professional, per arrivare a poco più di 10 euro per Windows 11 Pro, ideale per chi ha appena acquistato o aggiornato un PC e non vuole attendere i tempi di rilascio dell’aggiornamento gratuito da Windows 10.

Godeal24 vi permette inoltre di ottenere un risparmio ancora più significativo se decidete di acquistare un pacchetto che include Office e Windows. In questo caso vi basta utilizzare il codice GOLE62 per avere uno sconto del 62% sul prezzo di acquisto dei seguenti prodotti:>

State cercando una versione particolare di Windows, magari per un piccolo server aziendale o in ufficio? Con il coupon GOLE50 avrete uno sconto del 50% su queste versioni di Windows:

Non mancano infine le proposte dedicate alla sicurezza e alla pulizia del PC, con alcune tra le migliori utility del mercato:

Tutte le licenze sono al 100% originali e sicure, essendo state acquistate da aziende che le dismettono e per questo i prezzi sono così vantaggiosi. L’affidabilità di Godeal24 è confermata anche dai giudizi degli utenti che su TrustPilot ha ottenuto il massimo dei voti nel 98% dei casi, con un indice si soddisfazioni pari a 4,9 su 5.

Una volta completato l’acquisto riceverete una mail con le licenze acquisite e le istruzioni per scaricare, se non lo avete già fatto, il software dal sito dei rispettivi produttori. E per qualsiasi problema il servizio di assistenza risponde 24 ore al giorno, sette giorni su sette, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria