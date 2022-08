A circa un anno di distanza dal lancio di OPPO Watch 2, le indiscrezioni relative al nuovo modello si fanno più frequenti. Proprio in queste ore, mentre il produttore conferma la presenza di Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, un nuovo chipset appena svelato e dalle notevoli potenzialità, della serie OPPO Watch 3 trapelano altri dettagli, perfino una data di lancio e un’immagine piuttosto indicativa, che lascia intendere a un passo in avanti notevole in termini di design. Ecco i dettagli emersi dai rumor.

OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro: tutto quello che sappiamo

Non è ormai un mistero che la serie OPPO Watch 3 stia per arrivare sul mercato con a bordo lo Snapdragon W5+ Gen 1 come SoC, un chipset realizzato con processo produttivo a 4 nanometri (un bel salto rispetto ai 12 nm del 4100+) e con co-processore integrato da 22 nm con tanto di core U55 per il machine learning. Le premesse per una mezza rivoluzione rispetto ai precedenti ci son tutte, ma per ora dobbiamo pazientare ancora un po’ per maggiori dettagli e ancor più per riscontri concreti.

OPPO Watch 3, salvo sorprese, dovrebbe essere proprio il primo smartwatch a montare questo SoC, smartwatch che a detta dei rumor potrebbe essere annunciato sul mercato la prossima settimana, il 10 agosto 2022 (esatto, proprio lo stesso giorno del Galaxy Unpacked di Samsung per il quale sono attesi i Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, oltre ai nuovi pieghevoli e alle cuffie). Le indiscrezioni parlano di una serie composta da tre modelli, di cui almeno uno dotato del nuovo chipset, come ha confermato lo stesso produttore nelle scorse ore con un teaser dedicato, condiviso dal leaker Mukul Shurma.

Ma di nuovo emerge (da Digital Chat Station) anche l’immagine che vedete in copertina, che mostrerebbe due versioni di OPPO Watch 3, una più classica e una che sembrerebbe essere dotata di uno schermo curvo, una rarità che non escludiamo sia prerogativa della versione Pro.

Al momento non abbiamo altre informazioni da segnalarvi, ma ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni visto che la presentazione pare ormai a un passo.

Aggiornamento del 3 agosto, ore 15:00

È ancora una volta Digital Chat Station a condividere nuovi dettagli relativi alla serie OPPO Watch 3. E stavolta la questione si fa più interessante perché veniamo a conoscenza di alcune specifiche tecniche che riguardano ad esempio il display e i sensori.

Lo schermo, si vocifera sia un pannello AMOLED LTPO da ben 1,91 pollici di diagonale con curvatura 3D, probabilmente tali specifiche riguarderanno il modello OPPO Watch 3 Pro. Oltre a questo la fonte parla di un chip interno Apollo 4 Plus che dovrebbe lavorare in combinazione con lo Snapdragon W5+ Gen 1 di cui sopra.

Lato sensori e connettività tale smartwatch dovrebbe disporre di funzioni ECG e vantare una connettività NFC ed eSIM. Ultime, ma non per importanza, le informazioni relative alla resistenza alle immersioni (fino a una profondità di 5 atmosfere) e la batteria, che dovrebbe garantire a OPPO Watch 3 fino a 15 giorni di autonomia quando usato poco e fino a un massimo di 5 giorni di utilizzo normale. Maggiori dettagli li conosceremo di qui a breve.

Aggiornamento del 4 agosto, ore 12:00

Le indiscrezioni continuano a fiorire e di conseguenza il quadro relativo ad OPPO Watch 3 si fa via via più completo. Dalla solita fonte indicata emergono nuovi render che ci danno un’idea migliore di come dovrebbe essere il design di OPPO Watch 3. Si nota ad esempio una corona girevole con cui gestire lo smartwatch, posta su una cornice metallica, dei cinturini in pelle (o comunque simil pelle) e la citata curvatura del display, la 3D di cui sopra.

A parte le due colorazioni, argento e nero, emergono nuove conferme relative al fatto che dovrebbe trattarsi di una famiglia di smartwatch, non di un modello solo. I nomi in codice dei modelli sarebbero infatti 3 OWW211, 212 e 213, che non escludiamo si riferiscano a tre varianti vere e proprie di OPPO Watch 3, non solo diverse colorazioni, che dovrebbero comunque essere le seguenti: nero, argento, grigio scuro e oro, secondo quanto emerso finora. Ma l’appuntamento, è per la prossima settimana, salvo cambiamenti.

Aggiornamento del 5 agosto, ore 9:30

Ora c’è la conferma ufficiale da parte di OPPO. La nuova serie di smartwatch verrà svelato il 10 agosto alle ore 19:00 (in Cina), come visibile dal teaser che segue, che conferma fra l’altro anche la corona laterale per la gestione e la curvatura del display.

Non sono emerse altre informazioni relative alla serie OPPO Watch 3, ma a questo punto basta pazientare questi pochi giorni che ci separano dalla presentazione per scoprirne tutti i dettagli.

