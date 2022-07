Da qualche tempo i produttori di smartphone hanno iniziato a non inserire il carica batterie nella confezione di vendita, nel tentativo di risparmiare e di ridurre soprattutto la quantità di rifiuti elettronici. Chi si trova senza un caricabatterie, perché lo ha rotto o perché lo ha venduto insieme al proprio vecchio telefono, può approfittare dell’ottima offerta di TomTop, che oggi ci propone una soluzione valida a un prezzo particolarmente interessante.

Caricabatterie da 28 watt a 7 euro

È identificato dalla sigla TE-Q820 il caricabatterie proposto da TomTop, e offre il supporto alla tecnologia QuickCharge 3.0 con una corrente massima di 2,1 A. Il circuito elettronico intelligente permette di caricare simultaneamente due dispositivi, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di ricarica. Grazie alla tecnologia QuickCharge 3.0 infatti il carica batterie è in grado di erogare una potenza complessiva di 28 watt, aumentando del 40% la velocità di ricarica rispetto alle tecnologie tradizionali.

Non mancano le tecnologie dedicate alla sicurezza, per eliminare qualsiasi rischio durante la ricarica: sono presenti la protezione contro le sovra correnti, sovra potenza, sovra tensione, temperatura, corto circuiti e sotto tensioni, tutte situazioni molto pericolose per i dispositivi elettronici.

Il dispositivo è dotato di una spina italiana ma supporta le tensioni comprese tra 100 e 240 volt, così da poter essere utilizzato in qualsiasi parte del mondo, a patto di poter disporre di un adattatore adeguato.

Decisamente accattivante il prezzo, visto che bastano meno di 7 euro, 6,97 per la precisione, per portarsi a casa il carica batterie TE-Q820, disponibile sia nella colorazione bianca che in quella nera. Il prezzo include IVA e spese di spedizione dalla Cina, con consegna prevista nel giro di un paio di settimane. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista il caricabatterie TE-Q820 a 6,97 euro

