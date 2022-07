Lenovo è un punto di riferimento del settore dei notebook, proponendo una gamma articolata con tante opzioni a disposizione degli utenti in cerca di un nuovo laptop. La nuova campagna promozionale lanciata dalla divisione italiana dell’azienda è, quindi, il momento giusto per poter acquistare un notebook Lenovo a prezzo scontato.

Fino al prossimo 18 di luglio, infatti, è possibile sfruttare le offerte Summer Black Friday dello store di Lenovo. A disposizione degli utenti ci sono tanti sconti da sfruttare, utilizzando il coupon (pre-applicato) BLACKFRIDAY. Oltre ai notebook, per l’occasione, Lenovo sconta anche monitor, tablet e altri dispositivi della sua gamma.

Ecco, quindi, quali sono le migliori promozioni della nuova campagna di offerte di Lenovo.

Tante offerte a disposizione con il Summer Black Friday di Lenovo

Gli sconti messi a disposizione da Lenovo sulla sua gamma di notebook sono davvero interessanti. In offerta, infatti, ci sono tanti modelli proposti a prezzo scontato. Tra le opzioni a disposizione degli utenti troviamo varie proposte della sempre apprezzatissima gamma ThinkPad a cui si affiancano i ThinkBook, i notebook IdeaPad e vari notebook da gaming.

Tra le offerte più interessanti della nuova campagna di Lenovo troviamo la promozione dedicata al Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15 in sconto a 989 euro invece di 1.399 euro. Il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11370H supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. A gestire la parte grafica troviamo la scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata.

Per un notebook da gaming di fascia superiore c’è l’offerta dedicata al Lenovo Legion 5 Gen 6 in sconto a 1.349 euro invece di 1.849 euro. Il notebook si basa sul processore Ryzen 7 5800H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. A gestire il comparto grafico troviamo la scheda video RTX 3060. Il display, invece, è un’unità da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz.

Chi è in cerca di un ultra-portatile può valutare la promozione dedicata all’ottimo Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL in sconto a 699 euro invece di 949 euro. Si tratta di un convertibile dotato di processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e display da 14 pollici con pannello touch caratterizzato da tecnologia IPS e risoluzione Full HD.

Per un notebook “multi uso” in grado di adattarsi al meglio a vari contesti d’utilizzo segnaliamo l’offerta dedicata al Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 in offerta a 499 euro invece di 649 euro. Si tratta di un notebook completo, basato sul processore Ryzen 5 5500U con 8 GB di memoria RAM, 512 GB di storage SSD e display da 14 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS.

Da non perdere anche l’offerta dedicata al Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 in offerta a partire da 559 euro. Il portatile in questione è configurabile con diversi processori Intel Core di undicesima generazione e può contare su di un massimo di 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Da notare, inoltre, che pur essendo un ultra-portatile, il ThinkPad E14 Gen 2 può essere configurato anche con una scheda video dedicata, la NVIDIA GeForce MX450 in grado di garantire una marcia in più lato grafico.

I prodotti indicati in precedenza sono solo una piccolissima selezione delle tantissime offerte di Lenovo che termineranno il prossimo 18 di luglio. Sfruttando il link qui di sotto è, infatti, possibile accedere ad una panoramica completa di tutte le offerte disponibili, andando anche a verificare le promozioni riservate ai monitor, agli accessori e ai tablet della gamma Lenovo.

Da notare, inoltre, che lo store Lenovo garantisce la consegna gratuita e consente ai clienti di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, tramite Klarna oppure PayPal, o ancora di richiedere il finanziamento Findomestic a tasso zero in 10 rate. Per tutti i dettagli potete fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri tutte le offerte del Summer Black Friday di Lenovo <<