La campagna di offerte Pronte e in Stock di NVIDIA si rinnova con nuove occasioni a disposizione degli utenti per acquistare una scheda video RTX oppure un PC o un notebook. L’azienda, come ogni settimana, ha rinnovato il catalogo di prodotti mettendo a disposizione nuove opzioni per completare l’acquisto di dispositivi RTX Serie 30. Ecco tutte le nuove proposte della campagna Pronte e in Stock di NVIDIA:

Pronte e in Stock di NVIDIA continua: nuove occasioni per acquistare una RTX Serie 30 a prezzo ridotto

Acquistare schede video, PC desktop e laptop dotati di schede video RTX Serie 30 diventa sempre più facile e conveniente grazie alle offerte Pronte e in Stock di NVIDIA. Dopo l’aggiornamento della scorsa settimana, che ha introdotto per la prima volta i laptop con schede RTX nel catalogo, oggi NVIDIA aggiorna ancora le opzioni a disposizione degli utenti alla ricerca di una nuova scheda RTX Serie 30.

Tra le nuove opzioni per l’acquisto troviamo diverse schede video, dalla RTX 3050 alla RTX 3070, oltre a due PC da gaming. Da segnalare anche la possibilità di due nuovi laptop, uno con RTX 3060 ed un altro con RTX 3060. Queste nuove soluzioni aggiunte al catalogo di Pronte e in Stock consentono agli utenti di accedere in modo ancora più agevole al mondo NVIDIA ed alle schede RTX Serie 30, vere e proprie porte d’accesso alle tecnologie dell’azienda come DLSS, Ray Tracing e NVIDIA Reflex.

Tra le novità più interessanti della settimana registriamo la disponibilità della MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z, disponibile ad un prezzo di 694,99 euro e ideale per chi è in cerca di una scheda video ad alte prestazioni per PC desktop. Per entrare nel mondo RTX, invece, c’è la RTX 3050 Aero ITX di MSI che può essere acquistata a 349 euro.

Da segnalare, per quanto riguarda i laptop, la possibilità di acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3 da Unieuro che propone il notebook ad un prezzo di 799 euro. Questa soluzione presenta la RTX 3050 abbinata al Ryzen 5 5600H. In offerta, inoltre, c’è anche il laptop Gigabyte G5 KD con RTX 3060, i5-11400H e 16 GB di RAM che viene proposto ad un prezzo di 999 euro.

Per un quadro completo sulle offerte Pronte e in Stock è possibile consultare il sito ufficiale di NVIDIA:

>> Scopri le offerte di Pronte e in Stock di NVIDIA <<