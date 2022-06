BMW iX è un’auto elettrica che la Casa di Monaco di Baviera ha presentato come modello all’avanguardia, uno dei veicoli più particolari della gamma di elettriche. Perché oltre a portare in dote tanta tecnologia, tanta potenza e sportività (specie nella versione più pistaiola, la M60 da 619 cavalli), si è fatta vedere al CES con una particolare pellicola che copre la carrozzeria. Non è una tecnologia prevista per i modelli di serie (sarà necessario un decennio per questo), ma lascerà molti a bocca aperta perché permette di cambiare il colore dell’auto in batter d’occhio.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY — Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

Comunque, ve ne torniamo a parlare a distanza di mesi dal CES 2022 perché BMW ha ben pensato di dedicare a questo SUV elettrico un’altra chicca: una nuova batteria che le permetterebbe di percorrere quasi 1.000 km di fila, cioè senza fermarsi per una ricarica.

Per BMW iX la super batteria da quasi 1.000 km di autonomia

Our Next Energy (ONE) è la startup statunitense che fornirebbe l’accumulatore dedicato. Gemini è invece la batteria in questione, realizzata con due tipologie di celle differenti, che in sostanza garantirebbe una capacità di accumulo più sostenibile e una maggiore densità energetica. Questi i primi dettagli condivisi:

Il fondatore e CEO di ONE, oltre a dichiararsi entusiasta per il progetto e la collaborazione con BMW, dichiara di avere in programma di accumulare il doppio dell’energia nelle batterie attraverso la propria tecnologia, con l’ovvio obiettivo di assicurare agli utenti veicoli elettrici che possano gestire senza problemi lunghe distanze, nelle condizioni d’uso reali.

La nostra Next Energy sta fondamentalmente lavorando per reinventare le batterie, focalizzandosi sulla sostenibilità, sulla sicurezza e sui costi; tre fattori chiave che aiuteranno ad accelerare lo sviluppo e la diffusione dei veicoli elettrici a batteria ha dichiarato d’altra parte Baris Guzel, partner di BMW i Ventures.

Per ora, i numeri parlano chiaro: 600 miglia di percorrenza, che equivalgono più o meno a 965 km di autonomia. Numeri che, soprattutto per il tipo di veicolo, un SUV che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, ma anche per l’autonomia del modello attuale, fino a 561 km dichiarati dalla Casa di Monaco di Baviera, sono decisamente importanti.

Il prototipo di BMW iX dotato dei detti componenti di ONE arriverà entro la fine dell’anno, coi test su strada a seguire che ci daranno un’idea più concreta dell’effettiva realizzabilità e soprattutto veridicità di quanto dichiarato ad oggi.

