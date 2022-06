In occasione della Milan Design Week, Garage Italia Customs ha presentato la propria versione elettrica della Vespa 50 Special. È già prenotabile, vanta un motore elettrico da 7 kW e una batteria che le consente di percorrere fino a 100 km tanto per averne un primo assaggio. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Vespa 50 Special-e di Garage Italia Customs nei dettagli

L’ha presentata al pubblico il fondatore di Garage Italia Customs, Lapo Elkann con queste parole: Sono davvero felice di poter presentare la Special-e di Garage Italia Customs perché per me la Vespa non è soltanto un’icona di stile e di design. Alla Piaggio, infatti, mi lega il profondo affetto per mio cugino Giovanni Alberto Agnelli che dell’azienda negli anni ‘90 è stato il Presidente. È a lui che dedico questa ultima creazione di Garage Italia. All’azienda di Pontedera sono inoltre legato da un ricordo di gioventù: per alcune settimane ne sono stato operaio quando avevo 17 anni.

Ma dichiarazioni a parte, questa nuova Vespa 50 Special elettrica si presenta nel colore “lattementa” con vari dettagli a contrasto (le manopole i profili dello scudo e i portapacchi anteriori e posteriori). Tutto su tinte chiare, comunque, anche per richiamare la bella stagione in cui la vespetta diede e dà ancora il suo meglio. Sempre lato design è particolare la sella monoposto, “a gobbino”, rivestita con un materiale particolare di derivazione nautica con trama a diamante, che le dona quel quid in più d’eleganza che non stona affatto.

Ma la vera e propria chicca sta sotto la sella, il kit di elettrificazione che va a sostituire il vecchio motore a combustione. Si tratta di un’unità dotata di una potenza di 7 kW che, grazie alla batteria annessa, garantisce fino a 100 km di autonomia, secondo quanto dichiarato. Nulla da far gridare al miracolo, chiaro, ma è quanto basta per spostarsi agevolmente in città, o magari per concedersi ogni tanto una breve uscita fuori porta.

Garage Italia Customs non ha tuttavia condiviso maggiori dettagli, soprattutto relativi al prezzo. Ma, come riportato sul sito web ufficiale, è possibile già da oggi preordinarla tramite i canali ufficiali dell’azienda come ha dichiarato Sergio Esposito, il CEO di Garage Italia Customs in occasione del lancio:

Con Vespa 50 Special-e abbiamo puntato dritto al cuore degli amanti della dolcevita italiana: attraverso un design in continuità con il grande successo di Spiaggina, Vespa ne rafforza ulteriormente lo storytelling, e si presenta all’estate con freschezza, colore, e il nostro tocco tutto italiano. Vespa 50 Special-e è disponibile in pre-order da subito attraverso i canali ufficiali di garage italia customs.

