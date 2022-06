Vodafone rinnova il suo listino di offerte fibra ottica andando a proporre uno sconto sul canone mensile a tutti i nuovi clienti. Scegliendo la fibra Vodafone, tramite la procedura di attivazione online, è, infatti, possibile accedere ad un abbonamento a prezzo scontato a tempo indeterminato. La promozione è valida sia per l’offerta “base” Internet Unlimited che peer la variante più completa V-MAX che va ad aggiungere alcuni servizi extra.

Da notare, inoltre, che per i già clienti Vodafone di rete mobile è previsto uno sconto extra. Su tutte le offerte c’è la possibilità di aggiungere la Vodafone TV che consente l’accesso a condizioni agevolate a NOW e ad Amazon Prime Video. Ecco tutti i dettagli:

La fibra Vodafone costa di meno: ecco la nuova offerta disponibile online

La nuova promozione estiva di Vodafone garantisce uno sconto a tempo indeterminato sul canone dell’abbonamento per la connessione Internet di casa. Per tutti i nuovi clienti c’è, quindi, la possibilità di attivare Internet Unlimited al prezzo ridotto di 24,90 euro al mese con modem Wi-Fi e attivazione gratis. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa, con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali.

Per quanto riguarda la connessione, invece, c’è la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga in download e 500 Mega in upload. Nelle aree in cui la fibra non è disponibile sarà possibile “ripiegare” sulla fibra mista FTTC, in grado di offrire una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure sull’ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Da notare, inoltre, che Internet Unlimited per clienti Vodafone mobile costa di meno. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile attivare l’offerta al prezzo scontato di 22,90 euro al mese. Anche in questo caso troviamo attivazione e modem Wi-Fi gratis. Lo sconto sarà applicato fino a quando l’offerta mobile per la SIM Vodafone del cliente resterà attiva.

Le promozioni estive di Vodafone si estendono anche ad Internet Unlimited V-Max, l’abbonamento più completo proposto da Vodafone e disponibile con un canone scontato di 29,90 euro al mese (sempre con attivazione e modem Wi-Fi gratis) invece che 32,90 euro al mese. Quest’offerta include il servizio Vodafone Sempre Connessi (una soluzione di backup 4G che si attiva in automatico in caso di assenza temporanea della connessione).

Le offerte Vodafone per la connessione Internet di casa possono essere arricchite con la Vodafone TV. Le opzioni disponibili sono tre:

Vodafone TV Intrattenimento con NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime al costo di 12 euro al mese

con NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus con NOW Sport e 12 mesi di Amazon Prime al costo di 15 euro al mese ma con uno sconto di 3 euro al mese sul canone dell’offerta fibra (quindi, di fatto, il costo dell’opzione è 12 euro al mese)

con NOW Sport e 12 mesi di Amazon Prime al costo di 15 euro al mese ma con uno sconto di 3 euro al mese sul canone dell’offerta fibra (quindi, di fatto, il costo dell’opzione è 12 euro al mese) Vodafone TV Intrattenimento e Sport Plus con NOW Entertainment, NOW Sport e 12 mesi di Amazon Prime al costo di 25 euro al mese ma con sconto di 5 euro sul canone dell’offerta fibra (quindi, il costo extra è di 20 euro al mese)

Tutte le opzioni Vodafone TV includono anche il TV Box 4K (compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2) e un catalogo di film e serie TV da guardare on demand. Le opzioni prevedono un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

La nuova serie di offerte fibra ottica di Vodafone è attivabile direttamente online. Per maggiori dettagli sulle promozioni e per verificare la copertura della fibra e attivare il nuovo abbonamento a prezzo scontato è possibile seguire il link riportato di seguito:

>> Scopri le offerte per la fibra ottica di Vodafone da 22,90 euro al mese <<