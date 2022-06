Per i professionisti ed esercenti che, per lavoro, necessitano di ricevere dei pagamenti in mobilità sui principali circuiti, il Mobile POS di Nexi è una soluzione interessante, per quanto costa e per quello che offre. Soprattutto oggi, 6 giugno 2022, giorno a partire dal quale è in vigore un’offerta di sicuro interesse che permette di acquistarlo a metà prezzo, fino a domenica 12 giugno (compresa). Ma vediamo di che si tratta e come fare per approfittarne.

L’offerta sul Mobile POS di Nexi

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, il Mobile POS di Nexi è un dispositivo che, in sostanza, permette di accettare pagamenti in mobilità sui principali circuiti. Si collega all’app companion Nexi Mobile POS (disponibile per dispositivi Android sul Play Store, su App Gallery per i dispositivi Huawei e su App Store per iPhone e iPad), e quindi via Bluetooth a uno smartphone, strumento senza il quale di fatto non può funzionare.

A vederlo sembra un telefonino con qualche lustro sulle spalle, dotato di un display a colori da 2,4 pollici, con un classico tastierino con cui digitare il PIN e connettività Bluetooth Low Energy. Ma per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la pagina web dedicata.

Hardware a parte, su questo POS portatile di Nexi c’è da dire che è prevista una commissione unica pari all’1,89% (zero commissioni fino a 10 euro, iniziativa che, salvo proroghe, scadrà il 31 dicembre prossimo), prevede l’accredito in un giorno sul proprio conto e integra il servizio Pay by Link per accettare pagamenti inviando un link tramite SMS, social ed e-mail, oltre al servizio d’assistenza telefonica 24 ore 24, 7 giorni su 7.

Mobile POS di Nexi, come dicevamo, è da oggi disponibile in offerta quasi a metà prezzo: 15 euro invece di 29, offerta che è tuttavia valida fino a domenica 12 giugno 2022. Per approfittarne subito, basta che seguiate il link qui sotto, sede in cui sono reperibili anche tutte le altre informazioni al suo riguardo.

Acquista Mobile POS di Nexi a 15 euro invece di 29

