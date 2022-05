È ancora tempo di offerte da MediaWorld. Fino al prossimo 8 maggio, infatti, sono disponibili le nuove offerte “SALI DI LIVELLO”. Si tratta di una nuova gamma di promozioni dedicate al mondo dei videogiochi con la possibilità di acquistare accessori, console e diversi titoli con condizioni particolarmente vantaggiose ed anche con la possibilità di optare per il finanziamento a tasso zero. Tra i prodotti in offerta troviamo tanti videogiochi e console oltre a notebook da gaming, PC, monitor e tanti altri accessori per il gaming. Vediamo tutti i dettagli sulla nuova serie di offerte MediaWorld dedicate al mondo dei videogiochi:

MediaWorld lancia le offerte SALI DI LIVELLO dedicate al mondo dei videogiochi

MediaWorld ha lanciato oggi le nuove offerte SALI DI LIVELLO dedicate al mondo dei videogiochi e agli appassionati in cerca di nuovi prodotti a prezzo scontato. Le occasioni da sfruttare sono numerose. In offerta, infatti, ci sono notebook da gaming oltre che monitor e accessori di vario tipo dedicati ai videogiochi. Non mancano, inoltre, promozioni esclusive sulle console e su vari titoli da acquistare a prezzo scontato. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo che vi porterà alla pagina dedicata alla promozione del sito MediaWorld. Di seguito, invece, andremo a vedere quali sono le offerte più interessanti.

Partiamo dalla Nintendo Switch OLED in offerta 389 euro con la possibilità di scegliere tra vari bundle come quello con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury oppure quello con Mario Party Superstars o Mario Kart 8 Deluxe. Le opzioni tra cui scegliere sono diverse. In base ai propri gusti è possibile assicurarsi la Nintendo Switch ed un titolo esclusivo ad un prezzo particolarmente agevolato. Da notare, inoltre, la possibilità di contare sul 20% di sconto su varie custodie per Nintendo Switch.

Tra le offerte MediaWorld dedicate al mondo dei videogiochi c’è spazio anche per alcuni notebook da gaming. È il caso, ad esempio, dell’ottimo ALIENWARE 17R201 in offerta a 2699 euro. Il notebook in questione può contare su di un display da 17,3 pollici e sul processore Intel Core i7-12700H della famiglia Alder Lake supportato dalla GPU RTX 3060 oltre che da 32 GB di memoria RAM. Da segnalare anche l’ottima offerta dedicata a MSI Katana GF66 11UE in sconto a 1599 euro invece di 1899 euro. Il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di memoria RAM e scheda video RTX 3060.

Sempre tra i notebook da gaming c’è spazio anche per l’ASUS TUF FX516PE-HN025T in offerta a 1299 euro invece di 1499 euro. Il notebook può contare su un processore Intel Core i7-11370H, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad una scheda video RTX 3050 Ti. Se invece di un notebook preferite un PC desktop c’è la possibilità di puntare sul Lenovo Legion T5 in offerta a 1.699 euro invece di 1999 euro. Il PC proposto da Lenovo può contare su processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e su di una RTX 3070, garanzia di prestazioni eccellenti.

Chi non ha limiti di budget può puntare sull’ALIENWARE Desktop 1306 in offerta a 3.499 euro con Intel Core i9-12900KF e RTX 3080. Tra le nuove offerte di MediaWorld dedicate al mondo del gaming troviamo anche alcuni ottimi monitor in sconto. Ad esempio, segnaliamo l’offerta dedicata al Samsung Odyssey G5-G55T in sconto a 249,99 euro invece di 329 euro. Il monitor in questione può contare su di un pannello da 27 pollici con risoluzione QHD.

Occhio anche al Samsung Odyssey G7-G75T in offerta a 579 euro invece di 799 euro. Questo secondo monitor presenta un pannello da 32 pollici con risoluzione QHD. La nuova ondata di offerte di MediaWorld include anche tanti accessori per il gaming come il mouse Logitech G502 Hero in offerta a 44,99 euro invece di 92 euro. In sconto c’è anche la sedia da gaming Arozzi Enzo Gaming Chair in offerta a 139,99 euro invece di 209 euro. Da notare che l’offerta dedicata al volante Logitech G29 Driving Force Racing in sconto a 239 euro invece di 409 euro.

I prodotti selezionati in precedenza sono solo alcune delle tantissime offerte SALI DI LIVELLO lanciate oggi da MediaWorld e valide fino al prossimo 8 maggio. Per un quadro completo sulle offerte è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto. Da notare che a disposizione degli utenti c’è anche il ritiro in negozio gratuito oltre alla possibilità di acquistare i prodotti desiderati con finanziamento in 24 mesi a tasso zero. Ecco il link per tutte le offerte:

