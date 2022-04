È tempo di un nuovo Flash Weekend sul Samsung Store. Dalla giornata di oggi e fino al prossimo lunedì 2 maggio, lo store di casa Samsung mette a disposizione un extra sconto fino al 15% su tutto il catalogo di prodotti. A disposizione degli utenti, quindi, c’è la possibilità di ottenere un risparmio extra sull’acquisto di notebook, Smart TV, smartwatch, monitor oltre che su smartphone e tablet. Le occasioni per un buon affare in questi giorni grazie alle offerte dello store di Samsung non mancheranno di certo. Ecco come sfruttare la nuova promozione valida fino al prossimo 2 maggio.

Extra sconto fino al 15% sul Samsung Store con la nuova promo Flash Weekend

La promozione è partita oggi e durerà fino al 2 maggio. Per sfruttare le offerte in corso e ottenere l’extra sconto fino al 15% disponibile per tutti gli utenti che effettuano un acquisto sul Samsung Store è sufficiente utilizzare il codice SAMSUNGFLASH da inserire, direttamente nel carrello, nell’apposito campo “Codice Promozionale“. Lo sconto aggiuntivo sarà applicato al totale da pagare.

Da notare che la percentuale di sconto varia in base alla categoria del prodotto che si desidera acquistare. Per i prodotti della categoria Mobile, che comprende anche i notebook Galaxy Book ed i vari indossabili di casa Samsung oltre che smartphone e tablet, viene applicato uno sconto extra del 15%. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, i prodotti di informatica, come i monitor, e gli Smart TV, invece, è previsto uno sconto extra del 10%.

Per verificare i prodotti da acquistare in sconto è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Una volta scelto il prodotto giusto, quindi, vi basterà applicare il codice coupon SAMSUNGFLASH per ottenere l’extra sconto immediato e massimizzare il risparmio. Il codice consente di ottenere un risparmio aggiuntivo a quello garantito dalle offerte già in corso sullo store di Samsung.

Per tutti i prodotti in offerta, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita. Per i pagamenti, invece, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi, tramite Klarna, oppure con finanziamento Findomestic fino a 40 rate mensili e a tasso zero. Ecco il link da seguire per raggiungere lo store e scoprire le migliori offerte proposte da Samsung per questo nuovo Flash Weekend:

>> Scopri qui tutte le offerte del Samsung Store <<