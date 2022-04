Senza ombra di dubbio POCO F4 GT è destinato a ottenere ottimi risultati di vendita, visto l’ottimo rapporto prezzo prestazioni. E come accadde molto spesso, almeno per i brand del gruppo Xiaomi, l’avvio della commercializzazione è accompagnato da alcune interessanti promozioni, che in questo caso riguardano anche gli acquirenti di POCO Watch.

POCO F4 GT in offerta su AliExpress

Tra gli smartphone Android presentati in questi primi mesi del 2022, POCO F4 GT riesce a ritagliarsi uno spazio importante abbinando una scheda tecnica da primo della classe a un prezzo davvero competitivo. Si tratta di un prodotto nato indiscutibilmente per soddisfare le esigenze degli appassionati di gaming, come testimoniano alcune delle soluzioni adottate dalla compagnia, perfetto però anche per l’utente “normale” che cerca le prestazioni senza doversi svenare.

Si parte da uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con certificazione HDR10+, vetro Corning Gorilla Glass Victus e frequenza di refresh a 120 Hz, a cui è abbinato un touch sampling rate a 480 Hz, che permette di ottenere una responsività strepitosa al tocco, indispensabile nei giochi più frenetici.

E sotto la scocca le cose non sono certo da meno: Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 di tipo Full Fledged, in grado di raggiungere i 6.400 Mbps, e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1, con un boost del 25% nelle prestazioni di scrittura sequenziale. Numeri che testimoniano la potenza a disposizione dell’utente, potenza che viene tenuta sapientemente cotto controllo grazie agli ingegneri di POCO.

Con LiquidCool Technology 3.0 infatti, le temperature sono costantemente monitorate e tenute entro i limiti, sfruttando 20.000 millimetri quadrati di dissipatori in rame, fogli di grafene, grafite e camere di vapore. In questo modo lo smartphone avrà sempre prestazioni ineccepibili anche sotto stress, o nelle sessioni di gioco più lunghe.

POCO non ha trascurato nemmeno la batteria, montando un modello da 4.700 mAh suddiviso in due celle da 2.350 mAh ciascuna. Grazie alla tecnologia di ricarica ultra rapida a 120 watt, e agli otto flussi di ricarica, è possibile fare il pieno in 17 minuti, che salgono a 27 se la ricarica avviene mentre state giocando. Numeri davvero impressionanti, che testimoniano l’attenzione a tutti i dettagli che caratterizza il progetto.

Non vanno dimenticati i trigger posti sul frame laterale, indispensabili per giocare al meglio ma utilizzabili anche nella vita di tutti i giorni. È infatti possibile programmarli per lanciare il flash, scattare una foto e molto altro. Grazie a una serie di magneti i trigger rimangono nascosti nel corpo dello smartphone per essere estratti solo al momento del bisogno, così da non essere mai di intralcio. Sono stati testati con oltre 100 giochi diversi e sono in grado di supportare oltre 1,5 milioni di pressioni, garantendo così un’elevata longevità.

Dove comprarlo

Potete comprare POCO F4 GT su AliExpress, utilizzando questo link e approfittando del coupon presente nella pagina per risparmiare 19 euro sul prezzo promozionale. Se invece siete interessati a POCO Watch potete usare questo link per acquistarlo subito.

Per chi acquista POCO F4 GT inoltre è possibile vincere uno dei tanti premi in palio: un POCO F4 GT per i primi 10 ordini, un POCO Watch o le POCO Buds Pro per 100 utenti scelti tra i primi 300 acquirenti, una maglietta o un cappellino POCO per 200 utenti scelti tra i primi 800 che effettuano l’acquisto.

