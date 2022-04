Nelle scorse ore, Tinder, nota applicazione per incontri, ha annunciato il lancio della nuova Modalità Festival, pensata per celebrare il ritorno degli incontri dal vivo. Già in sede di annuncio è stato posto l’accento sulle partnership esclusive strette con i “più grandi festival musicali del mondo in 10 Paesi permettono agli amanti della musica di trovare il proprio Match”.

Insomma, dopo che soltanto una settimana addietro Tinder aveva lanciato la propria pagina Instagram italiana nell’ambito della campagna Follow to Match — nella quale aveva coinvolto volti noti come Tananai, Diego Naska, la TikToker Martina dell’Anna, la streamer Gaia Clerici e il TikToker Luigi Giaretti —, ecco arrivare un’altra iniziativa per provare a coinvolgere maggiormente gli utenti.

Tinder lancia la Modalità Festival

In sede di presentazione di questa nuova modalità, Tinder ha posto l’accento su come da un recente sondaggio condotto tra i single di età compresa tra i 18 e i 39 anni (condotto online negli Stati Uniti da The Harris Poll per conto di Tinder dal 7 all’11 aprile 2022, tra 2.071 adulti di età superiore ai 18 anni, di cui 325 sono adulti single di età compresa tra 18 e 39 anni), sia emerso che il 75% sia d’accordo sul fatto che conoscere qualcuno online prima di incontrarsi di persona contribuisca ad allentare la tensione (“alleggerire un po’ il peso di fare una buona prima impressione”).

La nuova Modalità Festival assolve proprio a questo scopo, ovvero fare da raccordo tra la conoscenza online e l’incontro di persona, al fine di consentire agli utenti di Tinder di conoscere nuove persone con le quali condividere l’esperienza del festival prima ancora dell’evento. Al fine di creare questa nuova funzione, Tinder ha collaborato con Live Nation, azienda leader mondiale nell’intrattenimento dal vivo, e con gli organizzatori di eventi dal vivo AEG Presents e Superstruct Entertainment.

Secondo quanto riportato da Tinder, quest’anno — con la prima grande stagione dei festival alle porte dopo anni di stop forzati a causa della pandemia — quasi 1 single su 3 (31%) ha in programma di partecipare a un festival musicale o a un concerto. Ebbene, la nuova modalità è pensata per aiutarli a rompere il ghiaccio e fare conoscenza sulla base di interessi comuni, in questo caso la musica dal vivo. Stando a quanto riferito in sede di presentazione, la novità era molto attesa dalla community di Tinder, dal momento che “al 64% dei single piace conoscere nuove persone durante gli eventi musicali dal vivo, e più di 3 su 5 (61%) dicono di aver trovato amicizie, o più, con persone che hanno incontrato ad un festival musicale o ad un concerto”.

Ecco in quali termini ne ha parlato Kyle Miller, VP of Product Innovation di Tinder:

«La musica è un linguaggio universale e l’interesse numero uno tra i membri di Tinder in tutto il mondo. Molti dei nostri membri sono entusiasti di tornare a partecipare ad eventi di persona. Per questo motivo abbiamo voluto costruire questa nuova funzionalità, per aiutarli a creare nuove connessioni e incontrare qualcuno prima dell’inizio di questa grande stagione di festival. La Modalità Festival ti dà la possibilità di rimetterti in gioco, incontrare nuove persone e fare amicizia prima di arrivare al festival. È un ottimo modo, estremamente alla mano, per creare nuove connessioni nel mondo reale».

Modalità Festival di Tinder: come funziona

Il funzionamento della nuova Modalità Festival di Tinder può essere riassunto in questo modo:

In primo luogo va detto che la modalità trova posto in Tinder Explore , in quanto è uno dei modi di cui gli utenti dispongono per incontrare nuove persone e fare conoscenze sulla base di interessi ed esperienze comuni.

, in quanto è uno dei modi di cui gli utenti dispongono per incontrare nuove persone e fare conoscenze sulla base di interessi ed esperienze comuni. Gli utenti di Tinder possono selezionare il festival musicale al quale intendono prendere parte e, già un mese prima dell’evento, fare Match con persone che assisteranno allo stesso evento.

La Modalità Festival includerà oltre 20 dei più grandi festival di tutto il mondo, come All Points East, Lollapalooza e Sónar.

Nella modalità in argomento sarà presente anche uno spazio “Amanti dei Festival”, dedicato a chi non abbia trovato il festival di proprio interesse o sia semplicemente un fan del genere.

La Modalità non è ancora disponibile e lo sarà nelle prossime settimane per i membri di Tinder a livello globale in Explore.

Lista completa dei festival presenti

Per finire, ecco la lista completa dei festival che saranno sicuramente presenti nella modalità dedicata:

Stati Uniti : Bonnaroo, EDC Las Vegas, EDC Orlando, Hard Summer, Lovers & Friends, Stagecoach, The Governors Ball

: Bonnaroo, EDC Las Vegas, EDC Orlando, Hard Summer, Lovers & Friends, Stagecoach, The Governors Ball Australia : Falls Festival, Festival X, Splendour in the Grass

: Falls Festival, Festival X, Splendour in the Grass Francia : Lollapalooza Paris

: Lollapalooza Paris Germania : Lollapalooza Berlin, Parookaville

: Lollapalooza Berlin, Parookaville Ungheria : Sziget Festival

: Sziget Festival Norvegia : Palmesus

: Palmesus Spagna : Sónar

: Sónar Svezia : Lollapalooza Stockholm

: Lollapalooza Stockholm Paesi Bassi : Vunzige Deuntjes Festival, Milkshake

: Vunzige Deuntjes Festival, Milkshake Regno Unito: All Points East, American Express presents BST Hyde Park.

