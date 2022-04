Siete alla ricerca di un nuovo PC, desktop o notebook, e ne avete uno che non usate più o che volete sostituire? Allora fareste bene a dare uno sguardo alla nuova promozione Unieuro, denominata “Cambia il tuo PC!“, che permette di acquistare un nuovo computer e di spedire quello vecchio ottenendo un rimborso fino a 350 euro. Vediamo come funziona.

Fino a 350 euro di rimborso per il vecchio PC con “Cambia il tuo PC!” Unieuro

La promozione Unieuro è valida sui PC Windows e sui Mac e porta tanti sconti sui prodotti tech, come smartphone, tablet, smart TV e PC, ma è proprio su questi ultimi che si concentra. Acquistando un nuovo PC da almeno 449 euro potete infatti restituire quello vecchio e ottenere un rimborso fino a 350 euro. Per PC si intende sia quelli Desktop (compresi All-In-One), sia i notebook e i 2-in-1.

Più precisamente la procedura è la seguente:

acquistate tra l’11 e il 24 aprile 2022 un nuovo PC sul sito Unieuro o presso uno dei negozi fisici, spendendo almeno 449 euro presentate una richiesta sul sito Unieuro Promozioni entro 15 giorni dalla data di acquisto spedite il vostro dispositivo usato entro 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta attendete il rimborso, che arriverà entro 30 giorni dalla convalida

Il PC da spedire può essere di qualsiasi marca e modello, ma deve essere funzionante, integro e non più vecchio di 5 anni. Come si può leggere nel regolamento vengono accettati notebook e Desktop, ma niente da fare per i netbook e per gli assemblati che non siano forniti delle certificazioni CE.

Come funziona il rimborso?

acquistando un notebook o un PC Desktop con prezzo tra i 449 e i 598,99 euro riceverete un rimborso di 100 euro

acquistando un notebook o un PC Desktop con prezzo tra i 599 e i 798,99 euro riceverete un rimborso di 200 euro

acquistando un notebook o un PC Desktop con prezzo di almeno 799 euro riceverete un rimborso di 300 euro

acquistando uno dei notebook o dei PC Desktop con scheda grafica RTX o GTX elencati nell’apposita sezione del sito con prezzo di almeno 799 euro riceverete un rimborso di 350 euro

Lo stesso vale per i prodotti Apple, che comprendono MacBook e iMac. Importante: il dispositivo usato deve appartenere alla stessa categoria di quello che si acquista. Notebook per notebook, Desktop per Desktop.

Sul sito sono disponibili tanti PC e Mac in offerta per approfittare della promozione. Ecco qualche esempio:

Per scoprire tutti i computer in offerta sul sito Unieuro potete seguire il link qui sotto, mentre a questo indirizzo potete consultare il regolamento completo dell’iniziativa “Cambia il tuo PC!”. Per non perdervi i migliori sconti del momento vi consigliamo di seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Tutte le offerte “Cambia il tuo PC!” Unieuro

Tutte le offerte “Passa a Mac!” Unieuro

