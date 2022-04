Dopo la FIAT E-Ulysse, anche l’iconica FIAT Topolino starebbe per rinascere in versione elettrica e sarebbe sviluppata sulla base della Citroen Ami.

La nuova auto elettrica mignon della casa torinese sarebbe già stata presentata a selezionati concessionari FIAT in Italia e si vocifera che il lancio sul mercato sia previsto per il 2023.

La Fiat Topolino potrebbe rinascere sulla base di Citroen Ami

Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, il modello di FIAT sfoggia un look decisamente più raffinato rispetto alla cugina a marchio Citroen e potrebbe diventare disponibile anche in forma decappottabile con tetto in tela come l’originale del 1936.

La FIAT Topolino elettrica probabilmente utilizzerà lo stesso motore da 8 CV (6 kW / 8 CV) e la batteria da 5,5 kWh dell’Ami che può raggiungere una velocità massima di 45 km/h e offrire una percorrenza di soli 75 km.

Anche le dimensioni dell’auto italiana saranno probabilmente molto simili a quelle della cugina francese che misura 2.410 mm di lunghezza, ma essendo omologata come quadriciclo potrà essere guidata anche dagli adolescenti in Italia. La FIAT Topolino elettrica sarà inoltre il modello più economico della casa.

I numeri dicono che Citroen ha venduto 9.183 esemplari di Ami nel 2021 e nel 2022 Stellantis prevede di produrre 15.000 unità di Citroen Ami e 5.000 unità di Opel Rocks-e.

Anche il modello targato FIAT sarà prodotto in Marocco, all’interno di un impianto che nel 2023 dovrebbe arrivare a produrre fino a 35.000-40.000 esemplari di tutte e tre le versioni del piccolo quadriciclo elettrico.

Potrebbe interessarti: Approvati gli incentivi 2022 per auto elettriche (e non solo): le cose da sapere