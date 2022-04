A partire da oggi, venerdì 8 aprile 2022, e fino a domenica 10 aprile 2022, Unieuro mette in campo il NO IVA SHOW, proponendo un extra-sconto del 18,04% su tantissimi prodotti dei reparti informatica, software e accessori gaming, direttamente nel carrello.

In quanto extra-sconto, questo va a sommarsi con altri eventuali sconti sui prodotti; attenzione, però, che Unieuro esclude dalla promozione tutti i prodotti presenti in volantino, le console, le card per i crediti di gioco, i pre-ordini di prodotti, le stampanti e le multifunzione.

Le migliori offerte del No IVA SHOW di Unieuro

Sono tantissimi i prodotti che rientrano all’interno del NO IVA SHOW di Unieuro, valido per questo fine settimana; per questo motivo, abbiamo selezionato alcune offerte per voi, dividendole per categoria ed elencandole in ordine decrescente di prezzo. Prima di lasciarvi alle migliori offerte, vi invitiamo a fare attenzione che sulla pagina del prodotto compaia la dicitura “18,04% Extra Sconto direttamente in carrello”.

Migliori offerte – PC Desktop e Monitor

Migliori offerte – Notebook e Tablet

Migliori offerte – Gaming e accessori

Migliori offerte – Altre offerte

Quelli che vi abbiamo riportato erano solo alcuni esempi: per conoscere tutte le numerosissime offerte che rientrano all’interno della promozione, vi rimandiamo alla pagina della promozione, direttamente sul sito di Unieuro.

Tutte le offerte del NO IVA SHOW di Unieuro (fino al 10 aprile 2022)

Vi ricordiamo che, tanto le offerte che vi abbiamo segnalato quanto tutte le altre offerte raggiungibili online, saranno valide solo durante il weekend.

Potresti esserti perso: Il “Risparmio vero” arriva da Unieuro con tante nuove offerte tech