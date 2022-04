Lo store ufficiale di Samsung lancia nuove offerte dedicate a vari prodotti della gamma dell’azienda coreana. In sconto ci sono alcuni Smart TV di Samsung, azienda sempre più riferimento del mercato TV. Non mancano offerte dedicate ai nuovi Galaxy Book2, la nuova gamma di notebook presentata poco più di un mese fa e da poco disponibile. Da segnalare anche sconti su monitor e su memorie SSD oltre che promozioni dedicate ad altri prodotti della gamma Samsung. Ecco i dettagli completi:

Partono nuove offerte sullo store Samsung: ecco le promozioni fino a fine aprile

La nuova serie di offerte dedicate ai prodotti Samsung comprende diverse promozioni da sfruttare. Fino al prossimo 30 aprile, ad esempio, è possibile accedere ad uno sconto del 20% sui nuovi TV Neo QLED 2022. Per ottenere lo sconto è necessario utilizzare il codice promozionale PROMO20. Da notare, inoltre, che acquistando uno dei modelli in offerta si riceverà anche un TV The Frame oltre che 10 voucher Rakuten TV. Per sfruttare la promozione è possibile visitare la sezione dello store Samsung linkata di seguito:

Ottieni il 20% di sconto sui nuovi TV Neo QLED 2022 di Samsung

Molto interessante anche l’offerta dedicata al Galaxy Book2 Pro. La promozione (valida fino al prossimo 17 aprile) mette a disposizione degli utenti che acquisteranno uno dei nuovi notebook della gamma Galaxy Book2 Pro (comprese, quindi, le varianti 360) un bonus aggiuntivo. Acquistando uno dei laptop in promozione, infatti, si riceveranno gratis anche le Galaxy Buds Pro. I modelli tra cui scegliere sono diversi. Tutti sono dotati dei nuovi processori Intel Core di 12° generazione. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere a questa sezione dello store Samsung:

Acquista un Galaxy Book2 Pro e ottieni le Galaxy Buds Pro in regalo

Segnaliamo anche l’offerta dedicata ai monitor ed alle memorie SSD di Samsung. In questo caso, fino al prossimo 30 aprile, è disponibile uno sconto extra del 15% sui prodotti in listino. Per sfruttare lo sconto è sufficiente utilizzare il codice voucher SAMSUNG15. I prodotti compatibili con la promozione che garantisce l’extra sconto sono diversi. Per l’elenco completo è possibile accedere alla sezione dello store Samsung linkata di seguito:

Acquista un monitor o una memoria SSD di Samsung con uno sconto del 15%

A completare la nuova serie di offerte dello store Samsung troviamo la possibilità di ottenere uno sconto di 250 euro su The FreeStyle. Il proiettore portatile di casa Samsung, normalmente proposto a 999 euro, può essere acquistato a prezzo scontato grazie al codice FREE250. La promozione in questione termina il prossimo 30 aprile. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link di seguito:

Acquista The FreeStyle con uno sconto di 250 euro

Da notare anche la possibilità di ottenere uno sconto di 250 euro sulla linea Bespoke JET (comprendente due diversi modelli di aspirapolvere premium). Anche in questo caso, l’offerta è valida fino al 30 aprile su svariati prodotti presenti sullo store. Per ottenere lo sconto è sufficiente utilizzare il codice JET250. L’elenco completo dei prodotti su cui è possibile beneficiare della promozione è disponibile al link di seguito:

Acquista un prodotto della linea Bespoke JET con uno sconto di 250 euro