Come anticipato ufficialmente il mese scorso, la serie TV tratta dal videogioco Xbox Halo da oggi è visibile anche in Italia su Sky e in streaming su NOW TV in esclusiva per gli abbonati ai rispettivi servizi.

Per i fan che attendono con trepidazione la serie TV Halo, l’orario di uscita negli Stati Uniti coincide con la mezzanotte secondo l’orario del pacifico, ma in Italia la serie sarà visibile dalle 21:00 di stasera in lingua originale con sottotitoli, mentre la versione doppiata in italiano sarà disponibile a partire dal 28 marzo sul canale Sky Atlantic.

La serie TV Halo arriva oggi in Italia su Sky e NOW TV

La serie TV di Halo annovera tra i protagonisti Pablo Schreiber (American Gods) nel ruolo dell’iconico Master Chief, Natascha McElhone (Californication, Hotel Portofino, Designated Survivor) nei panni della dottoressa Halsey e Jen Taylor, l’attrice che ha fornito la voce al personaggio nella saga dei videogiochi, nelle vesti di Cortana, l’IA che accompagna il protagonista Master Chief.

Negli USA la serie TV Halo è un’esclusiva di Paramount+, mentre in Italia i diritti appartengono a Sky e alla piattaforma NOW TV per lo streaming.

Halo è tra i videogiochi che hanno riscosso più successo di sempre e non sorprende che colossi come Paramount, Sky e NOW TV cerchino di sfruttarne la popolarità. Steven Spielberg è il produttore esecutivo della serie TV.

