ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità anche in Italia di ROG Rapture GT-AXE11000, il primo router al mondo a utilizzare il più recente standard di rete wireless Wi-Fi 6E (802.11ax).

Caratteristiche del router ASUS ROG Rapture GT-AXE11000

Il nuovo router gaming ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 dispone della nuova banda di frequenza da 6 GHz e impiega fino a 7 canali extra da 160 MHz con un ampissimo numero di dispositivi associabili.

La periferica supporta fino a 11 Gbps di velocità Wi-Fi combinata, 2 Gbps in WAN aggregata e 2.5 Gbps WAN/LAN per consentire streaming 4K/8K ad ampia larghezza di banda anche in reti densamente popolate.

Il router GT-AXE11000 di ASUS è dotato di un nuovo amplificatore di potenza a 6 GHz per aumentare sia la potenza che la qualità del segnale, inoltre il dispositivo è alimentato da una CPU quad-core a 64 bit da 1,8 GHz con 1 GB di RAM per consentire l’elaborazione parallela durante la gestione dei dati da più dispositivi a elevate prestazioni.

ROG Rapture GT-AXE11000 è un avanzato router tri-band che supporta un’impressionante velocità Wi-Fi combinata fino a quasi 11.000 Mbps e fino a 1.148 Mbps sulla banda 2.4 GHz, 4.804 Mbps sulla banda 5 GHz e 4.804 Mbps sulla banda 6 GHz.

Il router vanta anche numerose caratteristiche software avanzate tra cui Triple-Level Game Acceleration, VPN Fusion, ASUS AiMesh e ASUS AiProtection Pro per un controllo totale della rete.

Il dispositivo è stato progettato per assicurare un’efficiente dissipazione del calore grazie a sapienti soluzioni tecniche che mantengono costanti le prestazioni anche con grossi carichi di lavoro.

Prezzi e disponibilità del router ASUS ROG Rapture GT-AXE11000

ASUS ROG Rapture GT-AXE111000 è già disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e presso i principali Partner commerciali ASUS al prezzo consigliato al pubblico di 589,90 euro IVA inclusa. Il prodotto a breve sarà acquistabile anche su Amazon.

