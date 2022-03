Manca ancora qualche giorno all’entrata della primavera, ma non per ASUS che lancia una nuova campagna promozionale dedicata. Nota come “Welcome spring“, raccoglie un mucchio di offerte su notebook, PC All-in-One e altro, con sconti fino al 40% che permettono di risparmiare, a seconda dei casi, anche 600 euro sull’acquisto di uno dei prodotti qui sotto.

Le migliori offerte primaverili di ASUS: Welcome Spring

I notebook e i PC scontati sono raccolti in un’unica pagina dell’ASUS Store, il portale che promuove l’offerta Welcome Spring in questione. Da sapere c’è che la campagna promozionale in questione è già in vigore e sarà disponibile fino al prossimo 31 marzo. Quindi, per evitare eventuali esaurimenti delle scorte, diamo subito un’occhiata ai prodotti scontati più interessanti.

Per tutte le altre offerte del Welcome Spring dell’ASUS Store potete fare riferimento sul link qui sotto dove trovate l’elenco completo. Per il resto, vi basta tenere a mente che tutte quante sono disponibili fino al prossimo 31 marzo 2022.

Tutte le offerte del Welcome Spring di ASUS

In copertina ASUS Vivobook X14 OLED

