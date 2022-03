Il Gruppo LEGO ha appena annunciato una nuova collaborazione con Universal Brand Development, che ha portato alla realizzazione di un nuovo set LEGO che farà la gioia di chi ama il cinema e le auto. Protagonista della nuova creazione è una delle vetture più iconiche della storia del cinema, la famosa DeLorean, la macchina del tempo protagonista della trilogia di Ritorno al Futuro.

Tre interpretazioni per tre film

Per celebrare al meglio la famosa trilogia, che racconta le avventure del giovane Marty McFly e dello scienziato Emmett Lathrop Brown, meglio conosciuto come Doc, LEGO ha realizzato un set tre-in-uno, che permette di realizzare tute e tre le versioni viste al cinema. Ad accompagnare il nuovo set saranno ancora una volta Doc e Marty, protagonisti del cortometraggio animato Brick to the Future, disponibile in anteprima a questo indirizzo, con il celebre duo impegnato a recuperare il flusso canalizzatore perduto.

“Universal, Amblin Entertainment e i registi di “Ritorno al futuro” sono felicissimi di aver collaborato con il team LEGO nella creazione di questo fantastico set”, ha detto Bob Gale, co-sceneggiatore e co-produttore della saga. “Nel film, Doc Brown ha speso quasi 30 anni e l’intero patrimonio di famiglia per costruire la sua macchina del tempo. Fortunatamente, a differenza sua, sarete in grado di creare questo modello LEGO in molte meno ore e in maniera meno dispendiosa. Unica differenza: non potrete viaggiare nel futuro…per il momento!”

Il set Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO (10300) è composto da 1872 pezzi, che permettono di realizzare la celebre DeLorean in tre diverse varianti. Non potrete però realizzare tutte contemporaneamente, quindi starà a voi scegliere come procedere: in ordine cronologico, partendo dal film originale e creando successivamente le altre versioni a distanza di qualche tempo, per variare regolarmente la vostra esposizione, o in ordine casuale?

Nel set sono incluse anche, e non poteva essere altrimenti, le minifigure di Doc Brown e Marty McFly. LEGO ha curato come sempre i dettagli, dalle ruote che si piegano per passare alla modalità di volo alle portiere ad ala di gabbiano, dall’ iconico condensatore di flusso illuminato alle date riportate sul cruscotto, insieme a tanti altri particolari tutti da scoprire, come l’hoverboard di Marty o le targhe intercambiabili.

E, novità assoluta per LEGO, le caratteristiche e gli inserti del parabrezza e della parte anteriore del veicolo. Il nuovo set sarà in vendita dal primo aprile sul sito ufficiale e nei LEGO Store, mentre dal primo luglio sarà possibile acquistarlo anche nei migliori negozi di giocattoli. Il prezzo di vendita è fissato a 169,99 euro.