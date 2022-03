Continuano le offerte di MediaWorld che lancia un nuovo RED Weekend. Fino al prossimo 20 marzo, infatti, sono disponibili un gran numero di offerte sullo store online con tanti prodotti in sconto e con la possibilità di sfruttare la consegna gratuita e il finanziamento in 20 rate a tasso zero. In offerta, come da tradizione MediaWorld, ci sono prodotti di tutte le principali categorie. Non mancano, quindi, sconti per Smart TV (con la possibilità di ottenere un extra sconto grazie al Bonus TV), notebook, monitor per PC e tante altre categorie di prodotti. In offerta, naturalmente, ci sono anche diversi prodotti Apple. Ecco i dettagli completi:

Parte il Red Weekend di MediaWorld: ecco le migliori offerte

Le offerte del Red Weekend di MediaWorld continueranno fino al prossimo 20 marzo. Si tratta di promozioni disponibili solo online, con consegna gratuita. Le offerte si estendono a tutte le principali categorie presenti sullo store MediaWorld. Di seguito andremo a vedere le migliori offerte (basterà cliccare sul nome per prodotto per raggiungere la pagina dello store dove completare l’acquisto). A fine articolo, invece, trovate il link a tutte le offerte.

Tra i principali protagonisti del Red Weekend di MediaWorld troviamo gli Smart TV. Segnaliamo, ad esempio, un’ottima offerta dedicata al modello LG 50UP75006LF. Si tratta di un TV economico ma completo che può contare su di un pannello 4K da 50 pollici. Il prezzo è di appena 387 euro invece di 569 euro. Da notare anche un’offerta dedicata al Samsung QLED QE43Q60A.

Il modello in questione è un TV QLED da 43 pollici con risoluzione 4K che viene proposto al prezzo di 599 euro invece di 799 euro. In una fascia di prezzo un po’ più alta troviamo anche LG NanoCell 55NANO776PA con pannello da 55 pollici e risoluzione 4K. Il TV è disponibile al prezzo di 699 euro invece di 999 euro. Se state cercando un TV OLED, c’è un’ottima offerta sul Sony KE48A9. Un TV OLED da 48 pollici con risoluzione 4K che viene proposto al prezzo di 1199 euro invece di 1599 euro.

Passando ai computer, segnaliamo anche la possibilità di acquistare un nuovo iMac da 24 pollici con M1, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo è di 1749 euro invece di 1949 euro e per gli acquirenti ci sono 4 mesi di Apple Music in regalo. In offerta c’è anche il Mac Mini con M1, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposto al prezzo di 899 euro invece di 1049 euro.

Per chi è in cerca di un PC Windows, invece, segnaliamo un’ottima offerta dedicata ad un Acer Aspire XC, disponibile con Intel Core i5-11400, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre che con scheda video NVIDIA GT 730. Il prezzo è di 599 euro invece di 729 euro. Per quanto riguarda i monitor, invece, c’è in offerta l’ottimo MSI OPTIX G24C4 che viene proposto al prezzo di 199,99 euro invece di 249 euro. Si tratta di un monitor Full HD da 24 pollici con pannello curvo.

Questi sono solo alcuni dei tanti prodotti proposti da MediaWorld in offerta per il nuovo Red Weekend valido fino al prossimo 20 marzo. L’elenco completo delle offerte è disponibile al link qui di sotto. Da notare che su tutti i prodotti c’è la consegna gratuita e la possibilità di richiedere il finanziamento a tasso zero in 20 rate. Ecco il link per scoprire le offerte:

Scopri qui tutte le offerte del Red Weekend di Mediaworld