DIZO Watch S è un nuovo smartphone di Realme che dovrebbe arrivare ormai a momenti. Non è la prima volta che se ne sente parlare, ma stavolta l’azienda sarebbe già pronta alla presentazione, nonostante abbia svelato un nuovo modello giusto un paio di settimane fa (Watch 2 Sports).

Questo nuovo modello, tuttavia, è in programma da un po’ e secondo quel che riportano i colleghi di 91mobiles arriverebbe già a fine mese, in India. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Nei dettagli del nuovo smartwatch di Realme: DIZO Watch S

Secondo quel che è emerso finora, DIZO Watch S sarebbe uno smartwatch molto economico, dalla forma simile a Watch 2 Sports, cioè rettangolare, in stile Apple Watch per intenderci.

La fonte fa sapere inoltre che dovrebbe arrivare con una dotazione completa di sensori per rilevare le più comuni funzioni per la salute, dalla frequenza cardiaca all’ossigenazione del sangue. Ma mancano al momento le informazioni relative allo schermo e al resto.

Resta da citare il prezzo di DIZO Watch S, che secondo quanto riportato si attesterebbe sulle 3.000 rupie indiane: al cambio attuale meno di 36 euro. Come al solito, ciò risulta utile solo per avere una prima idea perché nell’eventualità di una commercializzazione europea i prezzi subiscono come sempre notevoli revisioni.

Per ora, di questo non è emerso nulla, ma di Watch S attendiamo la presentazione da parte di Realme che, salvo smentite, è questione di giorni (entro marzo).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch del mese, la nostra selezione