WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento per il client desktop attraverso il canale beta ufficiale portando la versione dell’app alla 2.2209.3.

Dopo aver implementato la possibilità di mettere in pausa e riprendere le registrazioni dei messaggi vocali sull’ultima versione beta di WhatsApp per Android, il team di WhatsApp sta ora implementando un’altra funzionalità per le note vocali, ma questa volta è la piattaforma web/desktop a essere interessata.

Ecco le novità di WhatsApp Desktop beta 2.2209.3

Come si può notare nello screenshot di WABetaInfo qui sotto, le caratteristiche onde dei messaggi vocali di WhatsApp ora vengono visualizzate nelle bolle di chat.

Dopo aver avviato un test limitato per alcuni utenti su WhatsApp Desktop qualche tempo fa, la piattaforma sta ora espandendo il test anche per alcuni utenti che utilizzano le versioni stabili di WhatsApp Desktop.

La funzionalità dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti che utilizzano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Desktop, a meno che la nota vocale ricevuta non sia stata inviata utilizzando una versione obsoleta di WhatsApp.

Se le onde in questione non sono visibili per le note vocali, la funzione non è ancora abilitata per il vostro account WhatsApp, ma dopo questo aggiornamento si possono considerare disponibili per tutte le versioni della piattaforma.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp