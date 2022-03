Debutta ufficialmente sul mercato italiano Huawei MateBook 16. Il nuovo notebook di casa Huawei può essere acquistato da oggi sullo store ufficiale dell’azienda. A disposizione degli utenti ci sono due varianti, entrambe dotate di processore Ryzen 5000. Fino al prossimo 31 marzo, inoltre, è disponibile con un’ottima offerta lancio (per entrambe le varianti) che include un prezzo scontato e uno sconto del 50% sull’estensione di 1 anno della garanzia (disponibile come opzione). Vediamo sulle caratteristiche tecniche e sul prezzo dell’ultimo arrivato della gamma Huawei MateBook.

Il nuovo Huawei MateBook 16 arriva in Italia: ecco le caratteristiche

La gamma notebook di Huawei registra un’importante novità con l’avvio delle vendite del nuovo MateBook 16. Il laptop può contare su di un Display FullView da 16 pollici di diagonale (in 3:2) e risoluzione pari a 2520 x 1680 pixel, con un rapporto screen to body del 90%. Il pannello è calibrato di fabbrica e presenta un delta E pari a 1 con la possibilità di visualizzare 1,07 miliardi di colori attraverso il 100% della gamma di colori sRGB.

Veniamo al “cuore” del progetto. Il nuovo Huawei MateBook 16 è configurabile in due varianti. La prima può contare sul processore AMD Ryzen 5 5600H mentre la seconda integra il Ryzen 7 5800H. Si tratta di due ottimi processori in grado di offrire anche eccellenti prestazioni grafiche grazie alla GPU integrata. Per entrambe le configurazioni, il processore è supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD PCIe NVMe. Da segnalare la presenza di una batteria da 84 Wh, decisamente capiente ed in grado di offrire un’elevata autonomia di funzionamento al notebook.

Da notare che, nonostante il pannello da 16 pollici e la batteria con capacità ben al di sopra della media, MateBook 16 riesce a stare al di sotto dei 2 chilogrammi di peso (il dato dichiarato è 1,99 chilogrammi). In confezione c’è anche un alimentatore da 135 W, utilizzabile anche per ricaricare gli smartphone dell’azienda che supportano la ricarica rapida SuperCharge. Il nuovo notebook è disponibile nell’unica colorazione Space Grey.

C’è anche la webcam “ad incasso” (nascosta sotto un tasto della tastiera) da 720p. La tastiera è retroilluminata e non ha il tastierino numerico laterale. La cerniera è progettata in modo da garantire la massima resistenza e anche la possibilità di apertura ad una mano. La dotazione di porte include due USB-C, due USB3 Gen1, una HDMI e un jack per le cuffie. Il sistema operativo è Windows 11 Home. C’è il sensore di impronte integrato nel tasto d’accensione ed utilizzabile per l’autenticazione con Windows Hello.

Il nuovo Huawei MateBook 16 si integra alla perfezione nell’ecosistema creato da Huawei per la sua gamma di prodotti supportano il Super Device, la nuova soluzione che semplifica la connettività e la collaborazione tra dispositivi Huawei supportati. Grazie alle soluzioni proposte dall’azienda è possibile sfruttare funzioni come la Cross-Device Collaborazione e la Multi-Screen Collaboration. Tutte le funzionalità legate al Super Device di Huawei sono disponibili tramite il Centro di Controllo del PC.

I prezzi del nuovo notebook

Veniamo all’aspetto sicuramente più interessante del nuovo MateBook 16. Il notebook di Huawei è subito disponibile in offerta ed arriva sul mercato con un prezzo di partenza di 1.049 euro invece di 1119 euro. Il prezzo in questione si riferisce alla variante con Ryzen 5 5600H. Per quanto riguarda la versione con Ryzen 7 5800H, invece, il prezzo è di 1119 euro invece di 1349 euro.

Il notebook è acquistabile dallo store Huawei. Con l’aggiunta di 1,99 euro è possibile accedere al bundle con il tablet Matepad T 10s mentre al costo di 49,90 euro è possibile aggiungere le FreeBuds Pro. L’estensione di garanzia HUAWEI Care è disponibile con il 50% al costo di29,50 euro per 12 mesi aggiuntivi di copertura. Per tutti i dettagli sul nuovo MateBook 16 e per acquistare una delle due varianti del notebook, sfruttando l’offerta in corso, è possibile seguire il link qui di sotto e accedere subito a Huawei Store. Da notare che la versione con Ryzen 5 del MateBook 16 è anche su Amazon.

Acquista il nuovo HUAWEI MateBook 16