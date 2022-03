Dopo essersi costruita una solida reputazione per quanto riguarda le bici elettriche, Fiido debutta anche nel mercato dei monopattini elettrici e lo fa con un prodotto destinato a far discutere. Fiido Beast infatti non è un semplice monopattino, quanto piuttosto un ibrido tra un go-kart e un monopattino. Scopriamolo nel dettaglio, in attesa della campagna su Indiegogo, che arriverà a breve.

Fiido Beast, una vera bestia

Dopo anni di sviluppo, test e studio del design, Fiido Beast è finalmente realtà ed e pronto ancora una volta a stupire. Non ci troviamo di fronte a un classico monopattino da città, pensato quindi per muoversi nel traffico cittadino, quanto piuttosto a un prodotto pensato per gli appassionati di attività fuoristrada, unendo la comodità di un monopattino alla versatilità di un go-kart.

La dotazione tecnica è decisamente impressionante, a partire dalle ruote da 11 pollici con pneumatici di tipo run-flat con un battistrada pronunciato, per garantire la massima aderenza anche sullo sterrato. Sono presenti due motori, uno frontale da 500 watt e uno posteriore da 800 watt, per un totale di ben 1.300 watt. Da qui il nome Beast, visto che tanta potenza lo trasforma di fatto in una e propria “bestia da strada”.

Va comunque detto che si tratta di una soluzione che va oltre quelli che sono i limiti di legge, per cui potrete utilizzare Fiido Beast solamente su aree private o in pista. Niente avventure nel traffico urbano quindi, pena una multa salata e la confisca del mezzo.

Per soddisfare tanta potenza è presente una batteria da 1.536 Wh che, secondo quanto afferma Fiido, permette di raggiungere i 100 chilometri di autonomia, più che sufficienti per qualche ora di svago. Sconosciuta, almeno al momento, la velocità massima raggiungibile, ma è facile pensare che sia particolarmente elevata.

Per garantire la massima sicurezza durante la guida, oltre un maggiore comfort, sono presenti due sistemi di assorbimento degli urti, oltre a due freni a disco, per ridurre gli spazi di frenata in ogni situazione. La batteria inoltre può essere rimossa, per aumentare l’autonomia con una seconda unità, una scelta comoda se decidete di allestire qualche gara in un terreno privato.

Il peso è indubbiamente elevato, se paragonato a quello di un “classico” monopattino elettrico. Fiido Beast pesa infatti 36,5 Kg, grazie a un telaio in lega di magnesio di grado aeronautico. E il controllo con keypad evita di dover utilizzare una chiave, senza quindi il timore di perderla o di romperla.

Per offrire una maggiore versatilità è possibile utilizzare solo un motore alla volta, per un’esperienza più tranquilla, attivando il dual-mode quando è necessario scatenare tutta la potenza a disposizione.

La campagna di crowdfunding dovrebbe partire nei prossimi giorni su Indiegogo e come sempre i primi sostenitori potranno usufruire di un prezzo particolarmente scontato. Al momento però non ci sono indicazioni in merito, quindi vi invitiamo a seguirci per scoprire ulteriori dettagli su Fiido Beast. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del produttore.

Informazione Pubblicitaria