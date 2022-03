Qualche settimana fa abbiamo portato sul nostro canale YouTube un notebook realizzato da BMAX, un modello di fascia bassa che, a differenza della maggior parte dei prodotti venduti in questa fascia di prezzo, è in grado di dare qualche soddisfazione. A fine articolo trovate il link alla nostra recensione completa, nella quale vi spieghiamo i motivi per cui dovreste acquistare BMAX X14 Pro, soprattutto se avete a disposizione un budget limitato.

BMAX X14 Pro in offerta su Amazon

A pochi giorni dal suo arrivo su Amazon siamo riusciti a ottenere un importante coupon esclusivo, che vi permetterà di risparmiare significativamente sull’acquisto di questo computer portatile, del quale vi riepiloghiamo brevemente la scheda tecnica.

Si parte da uno schermo FullHD (1920 x 1080 pixel) di tipo IPS con una diagonale da 14 pollici, con una buona riproduzione dei colori e una finitura opaca che consente di ridurre parecchio i riflessi, molto utile nelle giornate più luminose o quando si lavora all’aperto. La differenza rispetto ad altri notebook “economici” sta però nel processore.

Niente Celeron di vecchia data, BMAX ha scelto un AMD Ryzen 5 3450U, una CPU quad core 8 thread che opera a 2,1 GHz con una frequenza massima di 3.5 GHz, affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un SSD da 512 GB. Bene l’autonomia, che permette di guardare fino a 6 ore di video o di lavorare almeno mezza giornata con il computer collegato a Internet, anche se molto dipende dal numero di app aperte e dalla luminosità dello schermo.

E con la VGA Radeon Vega8 è possibile passare qualche ora di svago con giochi, diventando quindi la soluzione perfetta per gli studenti o per chi, in questo particolare periodo, lavora da casa e non necessità di elevate potenze di calcolo.

Grazie al nostro codice sconto esclusivo, che trovate qui sotto, potete risparmiare ben 100 euro sull’acquisto di BMAX X14 Pro e pagarlo appena 399,99 euro invece di 499,99 euro, un’occasione davvero imperdibile. La spedizione è gratuita e in un solo giorno per gli abbonati ad Amazon Prime, visto che è Amazon stessa a curare la parte logistica. Ricordate che il codice sconto è valido solamente fino alle 23:59 di giovedì 10 marzo, per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere quest’ottima occasione.

Acquista BMAX X14 Pro a 399,99 euro su Amazon con il codice OA6K9ZGZ

Vedi anche: Recensione BMAX X14 Pro