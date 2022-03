ASUS annuncia il nuovo router ZenWiFi Pro XT12 che offre prestazioni mai raggiunte finora con velocità fino a 11.000 Mbps e la sicurezza offerta dalla tecnologia ASUS AiProtection.

Il prodotto si distingue anche per il design elegante e futuristico caratterizzato da un chassis nero con un originale vano trasparente sulla parte superiore che ospita al suo interno 8 delle 10 potenti antenne.

Caratteristiche di ASUS ZenWiFi Pro XT12

ASUS ZenWiFi Pro XT12 è in grado di fornire prestazioni estreme grazie a specifiche come il WiFi 6 tri-band 12-stream, l’adozione dei più recenti processori quad-core a 64 bit da 2.0 GHz e il chipset WiFi di Broadcom per assicurare velocità fino a 11000 Mbps e un incremento del throughput fino al 18%.

Il nuovo router ad alte prestazioni di ASUS integra la tecnologia ASUS RangeBoost Plus per offrire una copertura fino al 38% più ampia rispetto alla generazione precedente.

La sicurezza Internet è garantita da ASUS AiProtection Pro che protegge tutti i dispositivi della rete e si aggiorna gratuitamente a vita e da ASUS Instant Guard che rende sicure anche le connessioni Wi-Fi pubbliche come quelle di bar, ristoranti, hotel e aeroporti.

Il sistema supporta inoltre la selezione automatica del miglior tipo di connessione backhaul per assicurare sempre le migliori performance di rete, mentre la configurazione a tripla banda permette l’assegnazione di una connessione backhaul dedicata per una rete mesh più efficiente.

ASUS ZenWiFi Pro XT12 include due porte Ethernet 2.5 Gbps ad alta velocità che supportano l’aggregazione dei collegamenti consentendo velocità ultrarapide dal router verso tutti i dispositivi che richiedono molta larghezza di banda.

La configurazione a due nodi può arrivare a coprire fino a circa 550 metri quadrati che possono essere ulteriormente estesi utilizzando un qualsiasi router compatibile ASUS AiMesh.

Disponibilità e prezzi di ASUS ZenWiFi Pro XT12

ASUS ZenWiFi Pro XT12 è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ASUS nella versione con singolo nodo al prezzo consigliato di 489,00 euro e in versione a doppio nodo al prezzo consigliato di 829,00 euro.

La confezione da due pezzi è attualmente acquistabile su Amazon con il 4% di sconto attraverso il link sottostante.

Leggi anche: Migliori router e modem router del mese