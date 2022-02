Prende il via un nuovo Flash Weekend sullo store online di Samsung. A disposizione degli utenti, fino al prossimo 28 febbraio, ci sono diversi prodotti in sconto con la possibilità di acquistare uno dei dispositivi dell’enorme ecosistema di Samsung, dai notebook Galaxy Book agli smartphone, tra cui i nuovi top di gamma Galaxy S22, passando per i Galaxy Watch, i monitor, i TV e le soundbar e tanti elettrodomestici, con un prezzo ridotto.

In particolare, è possibile applicare un codice sconto dopo aver aggiunto i prodotti desiderati in carrello per ottenere uno sconto extra fino al 15% sul prezzo d’acquisto. Le occasioni per risparmiare, quindi, non mancheranno di certo. Vediamo come sfruttare le migliori offerte Samsung di questo week end:

Partono le offerte del Flash Weekend di Samsung

Questo può essere il weekend giusto per acquistare un nuovo prodotto Samsung. Utilizzando il codice sconto SAMSUNGFLASH, da applicare direttamente nell’apposito campo del carrello prima di concludere l’acquisto, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo sui prodotti in offerta sullo store della casa coreana.

Il codice in questione dà diritto ad uno sconto del 15% sugli smartphone, anche sui nuovi Samsung Galaxy S22, sugli smartwatch, sui tablet e i notebook della gamma Galaxy. Lo sconto del 15% è disponibile anche sull’enorme gamma di elettrodomestici di casa Samsung con tante opzioni per accedere ad un buon affare. Con il codice SAMSUNGFLASH, inoltre, si potrà sfruttare uno sconto del 10% da applicare per i prodotti di informatica, come i monitor da gaming, di casa Samsung.

Lo stesso sconto viene applicato anche alla gamma di TV e Soundbar disponibili sullo store. Da notare, inoltre, che per tutto il periodo promozionale, è possibile beneficiare della spedizione gratuita sui prodotti proposti da Samsung. Per quanto riguarda il pagamento, oltre all’acquisto in un’unica soluzione, ci sono altre due opzioni da considerare.

La prima è la possibilità di accedere al Finanziamento Tasso Zero con l’utente che può scegliere di pagare i prodotti acquistati in 10, 20 o 30 mesi, in base alle proprie esigenze e sempre senza interessi aggiuntivi sull’importo da pagare. Per il finanziamento, in collaborazione con Findomestic, è possibile completare una pratica interamente online.

C’è poi la possibilità di acquistare con Klarna. Il sistema di pagamento supportato da Samsung consente l’acquisto in 3 rate senza interessi. La prima rata viene saldata in fase di acquisto, con addebito sulla carta di pagamento (non è necessario che sia una carta di credito). La seconda rata è prevista a 30 giorni dall’acquisto e la terza e ultima rata, infine, verrà addebitata a 60 giorni dall’acquisto.

Il codice SAMSUNGFLASH è disponibile fino al prossimo 28 febbraio. Per scoprire tutte le offerte disponibili in questo momento sullo store Samsung e utilizzare il codice per accedere allo sconto aggiuntivo potete fare riferimento al seguente link:

Scopri qui tutte le offerte del weekend dello store di Samsung