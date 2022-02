Car Thing, il dispositivo dedicato al servizio di streaming Spotify, è stato rilasciato ad aprile 2021 per pochi utenti, mentre a ottobre la società ne ha ampliato la disponibilità a tutti gli utenti negli Stati Uniti, anche se bisognava aspettare il proprio turno per accaparrarselo. Oggi, finalmente, Spotify ha annunciato che Car Thing è acquistabile da chiunque negli Stati Uniti.

Car Thing di Spotify per tutti, negli USA: cos’è e quanto costa

Car Thing ora è acquistabile direttamente da Spotify da chiunque negli Stati Uniti al prezzo di 89,99 dollari e richiede un abbonamento Premium per poterlo utilizzare in auto, ma almeno non è più necessario un invito per acquistare il prodotto.

Car Thing è essenzialmente una piccola manopola utilizzabile con la maggior parte delle auto, a patto di disporre di un ingresso aux oppure la connettività Bluetooth, oltre a una fonte di alimentazione.

Car Thing si collega allo smartphone tramite Bluetooth e funge da controller per l’app Spotify, in modo simile a quelli presenti sulle autoradio.

Il dispositivo offre una navigazione nei menu più pratica, oltre a una serie di comodi controlli, inclusi pulsanti preimpostati programmabili, una manopola rotante e l’assistente vocale dell’azienda. Il prodotto è progettato per accedere rapidamente alle varie sezioni di Spotify.

