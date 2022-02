Sono sempre più le occasioni in cui una action camera può essere utile, da un giro in bici a una escursione in montagna o, visto il periodo a una giornata sulla neve. Speso però è necessario ricorrere a supporti più o meno ingombranti e non è sempre facile avere tutto con sé. Con Insta360 Go 2 il problema non si pone, perché vi basterà avrere tutto quello che serve in pochi centimetri e pochi grammi di peso, da tenere sempre in tasca per ogni evenienza.

Insta360 Go 2 è una action camera dalle dimensioni estremamente contenute, misurando appena 52,9 x 23,6 x 20,7 millimetri, con un peso di appena 26 grammi. E per il trasporto è inclusa una custodia, che funge anche da base di ricarica, controller e tripode, per avere sempre l’action camera carica e pronta all’uso, senza incidere in maniera esagerata su peso e dimensioni. Il case infatti misura 68,2 x 48,54 x 26,5 millimetri, con un peso di 63 grammi. Con meno di 90 grammi quindi avrete la possibilità di registrare fino a 150 minuti di video, davvero un’eternità considerate le dimensioni del prodotto.

Le dimensioni contenute non hanno però impedito al produttore di inserire componenti di qualità, per garantire riprese e scatti indimenticabili. È infatti possibile registrare video alla risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel a 50 frame al secondo con stabilizzazione continua, ma anche effettuare Time Shift (a 30 fps) e Slow Motion a 120 fps, in questo caso però alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel.

Con Insta360 Go 2 non vi servirà nemmeno una fotocamera, visto che può scattare foto fino a 2560 x 2560 pixel, o 2938 x 1088 in modalità panoramica. Tra le funzioni più interessanti troviamo, oltre alla stabilizzazione video, anche il supporto HDR per immagini sempre vivaci. Con AquaVision è possibile registrare immagini stupende anche sott’acqua, ideale per sport movimentati come il surf, mentre gli algoritmi di livellamento automatico terranno sempre ben allineati con l’orizzonte i vostri video.

Nella confezione di vendita trovate anche una clip per fissare l’action camera a un casco o al cappellino, una lente protettiva per salvaguardare l’obiettivo durante le immersioni, uno stand senza batteria per le riprese fisse e un pendente magnetico per riprese in prima persona. Senza dimenticare la possibilità di fissare Insta360 Go 2 su una qualsiasi superficie metallica, senza bisogno di ulteriori sostegni.

La certificazione IPX8, che gli permette di essere utilizzata fino a 4 metri di profondità la rende perfetta anche negli sport più estremi, con la certezza di non danneggiarla in nessun caso.

