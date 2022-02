Huawei Watch GT 3 è un orologio smart che il colosso cinese ha presentato in Italia lo scorso ottobre. Si tratta di uno smartwatch molto completo, dotato di un ampio display AMOLED circolare con una buona autonomia e con diverse funzioni sportive che lo rendono decisamente versatile.

Perché ve ne parliamo? Per il semplice fatto che, chi fosse interessato ad acquistarlo, non ha tempo da perdere visto che l’occasione è delle più ghiotte mai viste finora. Chi la promuove è lo store di Huawei dove, fino al prossimo 28 febbraio, è acquistabile scontato non soltanto con la promozione in vigore, ma anche con un coupon dedicato che ne assottiglia il prezzo di finale.

Comunque, bando alle ciance e vediamo subito di che si tratta e come approfittare dell’offerta su Huawei Watch GT 3.

Huawei Watch GT 3 è in offerta al minimo storico

Per chi non lo conoscesse, parliamo di uno smartwatch di fascia elevata, che è dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici di diametro (esatto, è circolare) nella versione da 46 mm, da 1,32 pollici nella variante da 42, in entrambi i casi con una corona girevole e un’autonomia dichiarata di 14 giorni con tanto supporto alla ricarica wireless rapida.

Huawei Watch GT 3 è resistente all’acqua fino a 5 ATM, rileva e monitora la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, lo stress, il ciclo mestruale e permette di registrare diverse attività sportive (100 modalità di cui 18 di livello professionale), con annesse varie metriche e funzioni che permettono di godere di un’esperienza sportiva appagante quasi al livello degli sportwatch più quotati.

Detto questo, torniamo a noi, all’offerta in questione dello store di Huawei che permette di acquistare Huawei Watch GT 3 in sconto. La versione interessata dalla promozione è quella da 46 mm di diametro nella variante Active Black Fluoroelastomer, disponibile in offerta a 199 euro invece di 249.

E se ciò non bastasse, applicando il coupon A21FEB10P, è possibile ottenere uno sconto ulteriore del 10%, buono da inserire nel carrello nello spazio apposito che abbassa ulteriormente il prezzo finale ad appena 179,10 euro.

Insomma, un’occasione davvero irripetibile, disponibile fino a lunedì prossimo, 28 febbraio 2022, salvo esaurimenti delle scorte.

Acquista Huawei Watch GT 3 da 46 mm a 179,10 euro invece di 249

