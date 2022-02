In occasione della chiusura delle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, terminate poche ore fa, HONOR, uno degli sponsor della nazionale cinese, ha svelato il nuovo HONOR Watch GS 3 in versione Moment of Glory Limited Edition. Si tratta di una versione esclusiva e a tiratura limitata dello smartwatch del brand pensata per celebrare al meglio la chiusura dell’evento olimpico. La nuova limited edition svelata da HONOR è già in vendita in Cina. Vediamone le caratteristiche:

HONOR celebra le Olimpiadi con HONOR Watch GS 3 in versione Moment of Glory

HONOR ha svelato la nuova versione Moment of Glory del suo HONOR Watch GS 3 con l’obiettivo, sottolinea il brand, di “rendere omaggio al tenace spirito combattivo degli atleti”. Secondo l’azienda, la Moment of Glory Limited Edition del suo smartwatch raffigura “trascendenza e sfida“. Al netto del marketing, ci troviamo di fronte ad una nuova variante dello smartwatch del brand che riprende le caratteristiche della versione standard aggiungendo alcuni elementi extra.

In particolare, il nuovo HONOR Watch GS 3 in versione Moment of Glory Limited Edition punta a conquistare gli utenti (per ora esclusivamente cinesi) con un design particolarmente ricercato ed una nuova colorazione per la scocca. L’edizione speciale dello smartwatch è già in vendita al prezzo di 1.299 Yuan, poco meno di 200 euro al cambio attuale. Questa versione sarà disponibile in quantità limitata e solo per le prossime settimane. Non è prevista una commercializzazione al di fuori della Cina.

Il nuovo HONOR Watch GS 3 in pillole

La nuova edizione speciale dello smartwatch riprende lo stesso comparto tecnico delle altre varianti già sul mercato. HONOR Watch GS 3 è stato svelato ad inizio dello scorso mese di gennaio. Lo smartwatch è arrivato sul mercato cinese in due versioni con il modello speciale denominato Nappa caratterizzato da una finitura più elegante e dalla presenza di una scocca interamente in allumino con colorazione oro.

Il display è un’unità AMOLED da 1,43 pollici con 326 ppi e luminosità massima di ben 1000 nits. Tra le specifiche c’è il GPS integrato e la possibilità di rilevare in automatico più di 100 attività sportive. Da notare la presenza del chip NFC per effettuare pagamenti direttamente dallo smartwatch. La cassa è da 46 mm mentre il peso è di appena 44 grammi. A completare le specifiche troviamo il supporto Bluetooth 5.0 LE ed una batteria da 451 mAh.

Da notare che, almeno per il momento, non ci sono informazioni precise in merito ad una futura commercializzazione europea che resta probabilmente considerando la volontà di HONOR di continuare ad investire nel nostro mercato. Sulla questione ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

Leggi anche: HONOR Watch GS 3 è ufficiale con tracciamento e posizionamento migliorati

In copertina HONOR Watch GS 3 in versione Nappa